Charlotte Caniggia tuvo su segunda gala en el Bailando 2023 y en el streaming del ciclo decidió apuntar picante contra Julieta Poggio.

La hija de Claudio Paul Caniggia deslizó que no existe buena onda con Poggio y explicó emotivo: "Pensé que era buena onda. Fui a su streaming y los empecé a seguir a todos, y no me devolvió el follow".

De igual manera, Charlotte hizo referencia a un supuesto audio donde Julieta criticaba a la modelo Anabel Sánchez, quien también participa en el reality de Marcelo Tinelli: "Salió un audio de Juli Poggio hablando mal de Anabel".

“Son enemigas porque salió un audio de Juli Poggio hablando mal de Anabel, la mató”. “Escuché que Juli fue a grabar a Telefe y la maquilladora o alguien puso en grabación y ella dijo ‘ay, Anabel es re villera, no puedo creer que la contrataron. Ay qué fea’”, agregó.

Los chicos del streaming le aseguraron que no era real esa nota de voz, pero Caniggia insistió: "No era falso el audio, era la voz de ella. A mí nunca me pasó eso de la Inteligencia Artificial".