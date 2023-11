Este viernes el "Bailando 2023" cerró una semana con una energía bien arriba, luego de que varias figuras invitadas pasarán por la pista del certamen en el popular ritmo de la "salsa de a 3". Hoy, fue el turno de Charlotte Caniggia y Melody Luz, quienes encendieron el escenario con sus movimientos de caderas y carisma.

Además de demostrar buena onda en su vínculo como cuñadas, a la influencer y la bailarina se les vio muy bien como equipo, y lo dieron todo en el escenario, llevándose los aplausos de todos. Aunque no es la primera vez que Melody Luz pasaba por esta pista, se mostró muy feliz y disfrutó tanto de su performance que le pidió a Marcelo Tinelli volver para la gala de reggaeton que también contará con invitados.

"¿Se llevan bien las cuñadas? Porque usted tiene un carácter fuerte...”, consultó al hueso Marcelo Tinelli a la pareja de Alex Caniggia y ella contestó sincera: “Yo soy tranquila, cuando me buscan quilombo... ¡agh! Ahí no me controlo y me saco”, dijo Melody, y aseguró que tienen la mejor relación entre ellas. “Nunca nos peleamos, no queremos, nosotras nos llevamos bien”, confirmó Caniggia, y más adelante expresó que extraña a su hermano, que sigue en España luego de su paso por Gran Hermano VIP. “Somos muy unidos nosotros, así que queremos que vuelva”, subrayó.

El conductor del "Bailando 2023" quiso saber más detalles de su vida familiar y le preguntó : “¿Tu cuñada te ayuda a la noche para cuidar a Venezia?” y Melody Luz sorprendió con su respuesta: “Eso es importante. Hoy le cambió su primer pañal”, reveló con humor. “¿Alguna vez había cambiado un pañal Charlotte?”, insistió el conductor. “No... Pero bueno, siempre hay una primera vez, Marcelo”, contestó con orgullo la mediática. Aunque según el jurado hubo algunas inconsistencias en la coreografía, llenaron de elogios al trío. En especial a Melody Luz que derrochó con su talento para la danza y su carisma. Además, contó que era la primera vez que baila en un escenario después de tener a su pequeña hija, así que se mostró entusiasmada con este regreso.

Charlotte Caniggia sobre su madre, Mariana Nannis

En la previa, Tinelli también aprovechó para preguntarle a Caniggia por su relación con los periodistas que la consultan por sus padres.

"Ya estoy hinchada de los huevos. Me pone mal, boludo", dijo Charlotte. "Capaz en la pista lo paso bien, pero empiezan a preguntarme '¿qué onda mi papá, qué onda mi mamá?', y eso me da ansiedad, me pongo triste en mi casa, pone mal".

"¿Eso se lo decís a los periodistas?", preguntó Tinelli.

"No, qué les voy a decir, pero tenés que dar la nota de la mejor manera, porque vi que Flor Vigna esquivó una nota, y eso queda mal. Te hacen mierda los periodistas. Tenés que ser amable, cordial, dar la nota, pero a veces uno se pone mal cuando son temas familiares y a veces uno no tiene ganas de hablar", dijo.

"O no tenés explicaciones para algunas cosas que pueden pasar", comentó Tinelli.

"Claro, son problemas de ellos y yo como no tengo problemas, por suerte, Me afecta tener que cargar con problemas de mis papás. Todo el tiempo me vienen a preguntar a mí, y todas las semanas es un capítulo nuevo. Es como una serie de Netflix, esto", comentó Caniggia, sacándole una sonrisa al conductor.

Tinelli comentó que se había alegrado por ver una foto de Alex Caniggia con su madre, quienes se habían distanciado luego que Mariana Nannis les dijera a los flamantes padres que tenían que abandonar el apartamento en el que vivían.

"No, no se juntó todavía", comentó Caniggia. "Ojalá puedan estar bien pronto. Además, mis papás estuvieron 30 años juntos, es complicado".