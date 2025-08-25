Los mellizos más mediáticos de la Argentina, Charlotte y Alex Caniggia, atravesaron meses de distancia y silencio luego de una dura pelea familiar. El conflicto se originó por las tensiones entre Charlotte y la pareja de su hermano, Melody Luz, lo que derivó en un quiebre que parecía definitivo.

Los hermanos Charlotte y Alex Caniggia vivieron un fuerte distanciamiento provocado por la tensa relación de Charlotte con Melody Luz, pero tras participar en ‘Por el mundo’, finalmente los mellizos se reconciliaron. El programa conducido por Marley se convirtió, inesperadamente, en el escenario de un acercamiento entre los dos, luego de que viajaran juntos a China.

La disputa había generado gran repercusión mediática y expuesto una vez más las internas en la familia Caniggia. Pero este reciente episodio mostró una nueva faceta: la posibilidad de diálogo y de recomponer el vínculo entre los hermanos.

Los motivos del enfrentamiento

Charlotte no dudó en ser contundente al explicar las razones que llevaron a la ruptura con su hermano. “La pelea empezó cuando Melody criticó a mi mamá y también me atacó a mí. Yo soy ‘team Mariana’”, confesó, defendiendo con firmeza a su madre, Mariana Nannis. La defensa familiar derivó en un corte de relación con Alex.

La mediática aclaró que fue ese episodio lo que marcó un antes y un después en su vínculo con el mellizo. “Ahí él se enojó y me dejó de hablar”, agregó, dejando en claro que las diferencias nacieron en torno a un conflicto de lealtades familiares.

Ese distanciamiento los mantuvo alejados durante meses, con fuertes cruces públicos y sin contacto fluido, lo que alimentó versiones de una enemistad prolongada entre ambos.

Una reconciliación inesperada en China

El destino quiso que el reencuentro ocurriera en un viaje de trabajo. Marley los invitó a sumarse a su programa y ambos coincidieron en la travesía a China. Fue allí donde comenzaron las charlas que terminaron por limar asperezas. “Los primeros días discutíamos todo el tiempo, pero después pudimos hablar como adultos y arreglarnos”, reveló Charlotte en su ciclo Qué tupé.

Aunque reconoció que el vínculo no volvió a ser tan cercano como en el pasado, la joven se mostró conforme con lo conseguido. “Estamos rebien. Me pone contenta”, afirmó con una sonrisa, dejando en claro que la reconciliación fue sincera.

De esta manera, los Caniggia sorprendieron al público mostrando un costado más íntimo y humano, lejos de los escándalos que suelen protagonizar en los medios.

La palabra de Alex: “Hermanos unidos para siempre”

Alex también compartió su mirada sobre este acercamiento y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de afecto a su hermana.

Desde su cuenta de Instagram, publicó imágenes del viaje en común y escribió: “Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermanos unidos para siempre. Te amo, sis”.

Sus palabras emocionaron a sus seguidores, que celebraron la unión y destacaron la importancia de la familia por encima de las diferencias. La publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo a los mellizos.