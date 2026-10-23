Charly García cumplió 75 años este viernes 23 de octubre y sus fanáticos organizaron un multitudinario homenaje frente a su casa en el barrio porteño de Palermo. Con música en vivo, canciones y el tradicional bigote bicolor pintado en sus rostros, seguidores de distintas generaciones se reunieron para celebrar la trayectoria de uno de los máximos referentes del rock argentino.

La convocatoria tuvo lugar en la esquina de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, donde cientos de admiradores se acercaron durante la noche del jueves para esperar la llegada del cumpleaños del artista.

El momento más esperado se produjo cuando Charly apareció en el balcón de su departamento para saludar a la multitud. Su presencia desató aplausos, gritos y una ovación de los fanáticos, que le cantaron el feliz cumpleaños.

Feliz Cumpleaños Charly 🎼🎹🎂🥂🎶 75 años del gran Garcia !!! El aguante en la Avenida Coronel Díaz y Santa Fe. https://t.co/2Lw4cB7eFj — David Saxofonista (@DavidSaxofonis1) October 23, 2026

Música en vivo y emoción frente a su casa

Mientras aguardaban la aparición del músico, los seguidores participaron de una celebración callejera en la que un grupo de artistas interpretó algunos de los grandes clásicos de su repertorio.

Muchos de los presentes llevaron carteles y lucieron el característico bigote de dos colores, convertido en una de las señas de identidad más reconocibles de García.

Durante la celebración, varios admiradores compartieron con TN sus experiencias personales y explicaron qué representa el músico en sus vidas.

Hola Charly! Feliz cumpleaños ❤️ https://t.co/GNJkoCtypp — Archivo Charly García (@archivocharly) October 23, 2026

"Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande", expresó uno de los asistentes.

Otro seguidor, identificado como Mijail, contó que comenzó a escuchar la música de Charly gracias a su padre y que creció acompañado por las canciones de Sui Generis y el rock progresivo de los años setenta.

Un artista que atraviesa generaciones

Entre los asistentes también estuvo Nacho, un joven de 23 años que descubrió la música de García durante su infancia gracias a su madre.

"Para mí, Charly es una pasión. Es cultura, es rock y es historia", manifestó durante los festejos.

Por su parte, Camila, quien viajó desde Munro para participar del homenaje, destacó la influencia que el artista tuvo en su historia familiar y lo definió como "el papá musical de todos".

Otro fanático, llegado desde Moreno después de terminar su jornada laboral, aseguró que la música del compositor lo acompañó durante toda su vida y que continúa descubriendo nuevos significados en sus canciones.

Una semana de homenajes por sus 75 años

Los festejos forman parte de una serie de actividades organizadas en Buenos Aires para celebrar el cumpleaños del músico.

Bajo el nombre de "Semana Charly", la Ciudad programó conciertos, exposiciones fotográficas, charlas y espectáculos especiales entre el 22 y el 25 de octubre en diferentes espacios culturales.

Nacido el 23 de octubre de 1951, Charly García construyó una extensa trayectoria como integrante de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de su reconocida carrera solista.

A sus 75 años, sus canciones siguen convocando a distintas generaciones, como quedó demostrado en la celebración frente a su casa, donde los seguidores volvieron a reunirse para expresarle su admiración.