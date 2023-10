Pionero y talentoso. Prócer y transgresor. La lista de adjetivos podría ser interminable para describir a Charly García: una institución del rock nacional que cumple 72 años. Su carisma lo llevó a entrar en la Quinta de Olivos, interpretar una de sus canciones más emblemáticas y hacer llorar al entonces presidente de la Nación Carlos Saúl Menem.

Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en el seno de una familia de clase media alta del barrio porteño de Caballito. Su madre Carmen Moreno tenía vinculación con grandes personalidades de la cultura y la música de la época. Su padre, Carlos Jaime García Lange, era el dueño de la primera fábrica de fórmica de la Argentina.

Charly García, una vida ligada a la música

A muy temprana edad demostró un enorme talento para la música –a los 4 detectó que el folklorista Juan Falú, quien luego fue su padrino artístico, tenía una cuerda de la guitarra desafinada– y con apenas 14 años se recibió de profesor de piano.

Pionero del rock nacional, Charly García lideró las bandas Sui Generis (dúo junto a Nito Mestre), PorSuiGieco (con Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco), La Máquina de Hacer Pájaros (con Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, y José Luis Fernández) y Serú Girán (con David Lebón, Moro y Pedro Aznar). En su etapa solista además producciones con su nombre artístico alternó placas con los seudónimos de Casandra Lange y Say No More.

En toda su carrera hizo distintas colaboraciones con diferentes artistas como el genial Luis Alberto Spinetta, de la cual surgió el himno "Rezo por vos", y con el ex Serú Girán Pedro Aznar con quien grabó el disco Tango 4 (1991).

Cientos de conciertos de Charly García son recordados, pero quizás el más emblemático de todos fue uno que dio, coincidentemente para su cumpleaños número 58. Fue en el estadio José Amalfitani de Liniers y a raíz del temporal desatado esa noche se denominó El Concierto Subacuático.

No era la primera vez que Charly tocaba bajo un aguacero. De hecho, hay un momento mágico en un show de 2004 en el estadio de Ferro, cuando desafía la lluvia para interpretar la canción Seminare de Serú Girán. Circula en YouTube un video, compartido por Rarezas SMN (por Say No More) que ya superó las 33 millones de reproducciones.

Fue en ese estadio, el de Ferro, el lugar donde Charly García había debutado como solista en el mítico show del 26 de diciembre de 1982, y también donde se burló de los escándalos y las internaciones apareciendo en escena a bordo de una ambulancia el 22 de diciembre de 1993.

El 17 de octubre de 2004, en cambio, llegó a Caballito 40 minutos más tarde. Tocó hasta pasada la medianoche, con los organizadores prendiendo las luces para que terminara con el show. Faltaban apenas seis días para que Carlos Alberto García Moreno, tal el nombre con el que nació el 23 de octubre de 1951, cumpliera años.

En el marco del festival Quilmes Rock, Charly comenzó a darle el cierre a su concierto con un cover de Seminare, la canción más famosa de su banda Serú Girán. En ese momento se había desatado una lluvia sobre la Ciudad de Buenos Aires.

El registro audiovisual, con más de 33 millones de visitas en YouTube, es conocido por todos los fans de Charly García por sus icónicos momentos, digno de un show en vivo del músico argentino. El registro fue publicado originalmente por el canal RarezasSNM en el año 2018.

En el video se ve cómo, en medio de la canción, Charly se sube a cantar encima de un piano de cola mientras intercambia gritos con el público y dice la famosa frase del principio. Además lanzó micrófonos al piso, pateó sus instrumentos, agarró una polera del público y en un momento incluso tomó dos vasos de vidrio que tenía en el escenario y los hizo chocar para romperlos, sin cortarse aparentemente.

El video se mantiene hasta el día de hoy como la presentación en vivo del astro argentino más famosa en YouTube. Ahí se lo ve a Charly pleno, feliz, en un ida y vuelta con su público que hoy también celebra sus 72 años.