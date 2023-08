La salud de Charly García nuevamente genera preocupación al conocerse que fue internado esta mañana, tras acercarse al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Siempre acompañado por su pareja, llegó al centro de salud para realizarse estudios de rutina, pero al verlo los médicos decidieron la internación, le informó Angie Balbiani a Eduardo Battaglia en el aire de Vivo el sábado, en la pantalla de A24.

Según detalló la periodista de espectáculos vía telefónica, una vez que Charly llegó a la clínica decidieron dejarlo internado para hacerle una cantidad de estudios y ahora están a la espera de los resultados.

Ante la consulta de Battaglia de si se trató de un chequeo de rutina, Balbiani indicó que ‘Fue una decisión de adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado‘. Si bien aclaró que ‘está fuera de peligro‘, decidieron que se quedara para no moverlo demasiado y no tener que hacer tantas visitas al médico en los próximos días.

En tanto, agregó que una vez que estén los resultados de la batería de exámenes realizados hace minutos, los médicos decidirán si Charly pasará la noche en la clínica o si deciden mandarlo a su casa.