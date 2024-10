El legendario músico británico Paul McCartney ofreció un espectáculo sin precedentes en el Estadio Monumental ante una audiencia completamente vendida.

Entre los asistentes distinguidos, se contó con la presencia estelar de Charly García, figura emblemática del rock argentino.

Los entusiastas del rock captaron al compositor y músico de 72 años, tanto dentro como fuera del estadio, y no desperdiciaron la oportunidad de registrar momentos inolvidables con él. En las redes sociales, circularon imágenes de García disfrutando del show del ex integrante de The Beatles, compartidas por usuarios como #constant_concept.

Puede interesarte

Estas imágenes mostraban a Charly García interactuando con sus seguidores, quienes no dudaron en solicitar fotografías junto a él. Cabe destacar que esta no es la primera vez que García asiste a un concierto de Sir Paul McCartney en Argentina, ya que ha sido un asiduo espectador en ocasiones anteriores.