Tras la revoltosa noche que vivieron los participantes de Gran Hermano 2025 (Telefe), con la expulsión de Luca Figurelli, hubo una circunstancia que puede traer consecuencias.

Chiara Mancuso recibió un fuerte reproche del exterior que le podría significar algo más que información del afuera. La jugadora tuvo una actitud que la puede dejar al borde de una sanción muy difícil de dar vuelta.

Qué pasó con el grito del exterior que lanzaron en contra de Chiara

Esta semana, Chiara Mancuso se transformó en la líder gracias a haber ganado el desafío que proponía el ciclo. Debido a eso, quedó mucho más expuesta, con decisiones que no cayeron nada bien entre sus compañeros.

La mediática tuvo que subir a dos de sus rivales a la próxima placa y, para eso, eligió a Katia Fenocchio y a Juan Pablo De Vigili, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento.

“Voy por el mismo rumbo. Fulmino a Juan Pablo y Katia. La serpiente mide a sus víctimas para comerlas y los quiero en placa porque andan tibios. Capaz ya están listos para comer”, lanzó, cuando explicó las razones que la llevaron a elegirlos.

Esto no fue bien visto por ninguno de los dos, pero sobre todo por Devi, que fue con quien se cruzó muy fuerte. “Siempre me resguardé de ella porque vi que expuso a sus compañeros cercanos y eso a mí no me gusta. Me encanta estar de la vereda de enfrente”, comentó Juan Pablo.

La pelea verbal fue cada vez mayor, hasta que, finalmente el vivo terminó y cada uno se fue a diferentes lugares de la casa.

Sin embargo, una situación posterior generó discordia dentro del juego por las consecuencias que podría a llegar a tener en el futuro. Cuando estaban muchos de los chicos en el patio, alguien gritó con un megáfono. “¡Chiara acomodada! ¡Chiara falsa!“, exclamó.

"CHIARA FALSA, CHIARA ACOMODADA"



"CHIARA FALSA, CHIARA ACOMODADA"

Chiara no respetó el protocolo y repitió el grito entre los que estaban en el fogonero, le respondió a la persona que fue a a gritar: "Chupamela gil" y al final le comentó a algo a Ulises sobre el grito#GranHermano

Notablemente ofuscada, la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso quedó sorprendida por lo que había escuchado. Con una sonrisa, se levantó para caminar hacia dentro de la casa, mientras hacía el gesto de fuck you con la mano. “¡Chupamela, gil!“, contestó, enojada.

Esas palabras pueden significarle mucho más que una molestia. Chiara quedo muy comprometida ya que, desde esta edición, los jugadores no pueden hablar sobre lo que escuchan.