Luego de un mes de internación y fuertes preocupaciones por su estado de salud, el periodista Chiche Gelblung reveló que la “pasó mal” por las complicaciones sufridas causadas por un virus intrahospitalario; al tiempo en que no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el conflicto que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Lo que debían ser unos días de internación para una segunda intervención quirúrgica por la colocación de dos stents, terminó por retener al periodista de 82 años ingresado en la clínica Mater Dei, con un fuerte incremento de los glóbulos blancos y en terapia intensiva.

Sin embargo, con la trombosis del tobillo dejada atrás, Chiche se acercó hasta la puerta de la radio en donde trabaja, acompañado por su colega Facundo Pedrini, en silla de ruedas y dialogó con su equipo desde afuera del estudio: “No pude subir a la radio”.

“Estoy muy bien por suerte, de alta y fantástico. Dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal, pero ya estoy bien”, contó con notable entusiasmo y agregó por el episodio sufrido: “En los sanatorios corrés más peligros que en la calle por los bichos”._

Sin embargo, reveló que su vuelta a la televisión no se hará esperar: “El lunes ya vuelvo a hacer el programa, se regresa a la rutina”. Además, no dejó pasar el contexto actual que tiene como protagonista al jefe de Gabinete y también expandió su molestia con el hermano, Francisco Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

“El escándalo de Adorni es una vergüenza, son los hermanos macana, si un kirchnerista hacía eso, lo fusilan”, cerró Chiche.