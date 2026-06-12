Estado de salud
Chiche Gelblung recibió el alta tras casi un mes de internación
A los 82 años, el histórico periodista abandonó el Sanatorio Mater Dei luego de superar un complejo cuadro de salud que inició en terapia intensiva. "No se soporta más sin trabajar", confirmaron desde su entorno íntimo.
Chiche Gelblung recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi un mes de internación, y tiene previsto regresar a la radio este mismo viernes. Según confirmó su entorno a Teleshow, el histórico creador de Memoria contempla estar al frente de su programa en Radio del Plata y no se descarta también una aparición televisiva.
La noticia llega después de semanas de profundo hermetismo en torno a su estado de salud, en las que la información fue escasa y llegó por goteo. Una vez que se conoció la información del alta, casi al mismo tiempo trascendió otra que lo define como profesional: “No se soporta más sin trabajar, así que hoy vuelve”, aseguraron sus allegados
El conductor, de 82 años, había ingresado de urgencia a la unidad de terapia intensiva el 18 de mayo tras una descompensación en su domicilio. Los médicos determinaron la internación inmediata en cuidados críticos por su condición general y su edad. Al evaluar su cuadro, los profesionales detectaron además antecedentes de un accidente doméstico ocurrido quince días antes del ingreso: una caída en su casa que le provocó una herida en la cara y un hematoma en el ojo izquierdo, y que Gelblung había minimizado. Durante toda la internación permaneció bajo monitoreo permanente, con seguimiento tanto de la evolución del hematoma como de su estado general, acompañado por su esposa Cristina.
A pesar del cuadro, el periodista no se desconectó de la actualidad. Desde la clínica, estuvo hasta tarde enviando mensajes, según confirmaron fuentes cercanas al momento de conocerse la internación: “Está despierto, está siendo evaluado, estuvo hasta muy tarde ayer mandando algunos mensajes”. A fines de mayo, Pablo Layus le escribió para saber cómo estaba y Gelblung respondió con una videollamada al equipo de Infama (América TV), donde también estaba Marcela Tauro. Lejos de hablar de su salud, tenía otra preocupación: el caso de Agostina Vega, la niña de 14 años asesinada en Córdoba. “¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?”, les dijo. “Le preguntábamos cómo estaba y él nos hablaba sobre la actualidad”, relató Tauro. Layus destacó que incluso desde una cama de hospital Gelblung no dejaba de ejercer su oficio: “Por más que esté en una clínica, no pueden dejar de ser periodistas”.
El periodista conversó con Marcela Tauro a través de una videollamada. Su preocupación por el caso de Agustina Vega (Video: Infama/ América TV)
No era la primera vez que su salud genera alarma entre sus allegados y la comunidad periodística. El 20 de abril, el conductor había sufrido una descompensación que requirió internación y la colocación de dos stents. Tras recibir el alta, ignoró la indicación médica de reposo absoluto y volvió de inmediato a sus actividades.
Pía Shaw lo describió con precisión en el programa de Georgina Barbarossa por Telefe: “El médico le dijo ‘Che, guárdate en tu casa’. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque Chiche no para ni un segundo“. El periodista Leo Arias, compañero de canal, también se refirió a la situación: “Chiche hace un mes tuvo un infarto que terminó en dos stents. La semana pasada se descompensó, está internado. Está en constante diálogo con su entorno y la gerencia del canal”.