Agostina Spinelli y La Tora protagonizaron un tenso cruce en el estudio tras ver un video de Virginia Demo llorando, y sin saber que hacer. La pelea habría comenzado ya que la policía no soporta las actitudes de la standapera, y la streamer la defiende.

La pelea comenzó cuando Agostina expresó su versión del juego de Virginia: “Chicos, yo no la soporto. Estoy cansada, es Andrea del Boca. Flaca, estás en un juego, estás nominada, bancátela. No te quieren porque no hacés un choto, no hace nada”.

“De acá afuera se ve de una forma y convivir con ella es otra. Es totalmente otra, nosotros lo vivimos en carne propia. Me irrita que se alquiló la banqueta de la punta, que no te da una mano”, agregó Spinelli.

Puede interesarte

“Me irrita que se alquiló la banqueta de la punta, que no te da una mano”. Y le respondió a los gritos a La Tora: “¿A vos te gusta vivir en un chiquero? ¿Vos sos la típica de ‘ay que me laven el vaso, que levanten ellos, yo no pienso hacer nada’? Sos mujer, da una mano”.

“Él es hombre y hace lo mismo. No nos cofundamos”, le retrucó la streamer. Y lanzó tajante la policía: “Ella no hacía, nada, absolutamente nada. Te lo digo yo que conviví”. “Bueno, es otra cosa. No tiene nada que ver que sea mujer y que sea madre”, finalizó el tema La Tora dejando sin palabras a Agostina Spinelli.