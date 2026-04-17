Un brutal atropello sufrieron dos mujeres en la comuna de Pucón –región de La Araucanía-, tras ser embestidas por un camión de Prosegur en el estacionamiento de una multitienda.

Según la información recopilada, el lamentable hecho tuvo lugar en el aparcamiento de vehículos de un local de Falabella, y una de las afectadas resultó con lesiones de carácter grave.

El atropello fue realizado por parte del conductor del camión de valores, el cual ingresaba al estacionamiento del local comercial en forma de retroceso.

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No obstante, aparentemente no estaba atento a las personas que se encontraban al interior de este lugar.

Así quedó captado en una cámara de seguridad del recinto, y sobre cuyo video se refirió el comisario de Carabineros de Pucón, mayor Gerald Salazar.

Un camión de caudales atropelló a dos mujeres mientras retrocedía: el conductor quedó detenido y las víctimas fueron hospitalizadas. Ocurrió en Chile. pic.twitter.com/OIX1K7HvA3 — Real Time (@RealTimeRating) April 17, 2026

“Cuando ingresa un camión de la empresa Prosegur, entra en marcha atrás, por lo que se establece que el conductor no percibe la presencia de estas dos mujeres adultas, el cual continuaba su marcha hasta llegar a la puerta de acceso de la tienda Falabella cuando atropella a estas dos mujeres”.

“De acuerdo a la imagen y la gravedad, dos de sus ruedas del camión pasan por sobre las piernas de una mujer, la cual resultó con lesiones de gravedad con fractura expuesta”.

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El conductor, según estableció el Ministerio Público, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la comuna de Pucón, donde se le formalizaron cargos por cuasi delito de lesiones graves y no estar atento a las condiciones del tránsito.

Tras esto, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares, mientras que el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días sobre el caso.