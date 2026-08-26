Un estremecedor crimen conmociona a la comuna de San Joaquín de Santiago de Chile, donde una adolescente de 14 años mató a su madre a martillazos. La chica durmió junto con el cadáver y al día siguiente, cuando salió del colegio, confesó el homicidio.

El episodio tuvo como escenario el departamento ubicado en el cruce de las calles Vicuña Mackenna y Celia Solar, en el barrio del sur de la capital chilena, donde ambas residían. Habría ocurrido pasado el mediodía de este domingo.

La fatídica escena tuvo como punto de partida una fuerte discusión entre las dos que escaló hasta dimensiones impensadas y tuvo un desenlace fatal.

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En ese contexto de tensión, la chica atacó a su mamá con una herramienta que estaba en un sillón. La intensidad de los golpes le provocaron "lesiones contusas que le provocaron la muerte".

Luego de la violenta situación, según confesó en su testimonio, se fue de la casa para encontrarse con su papá. Cuando volvió, encontró a su madre tirada en el piso y advirtió que no tenía signos vitales. La reacción fue taparla con una sábana e ir a dormir.

Siempre según el propio relato que hizo la sospechada al personal de Carabineros, consigna Bio Bio Chile, a la mañana siguiente se levantó como todos los días, fue a la escuela con normalidad y recién cuando salió se acercó a la comisaría 3° para confesar lo que había hecho.

Tras la "auto-incriminación", la policía fue hasta el domicilio en cuestión para comprobar la declaración y fue entonces cuando halló a la víctima sin vida.

El jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, Robert Briones, contó que la adolescente "se mantiene como imputada y detenida" por personal de esa dependencia, que es la que interviene en el caso.

“Lo que tenemos es una persona de sexo femenino que es víctima del delito de parricidio, la cual presenta diversas heridas contusas, con un elemento contundente, cuyo autor correspondería a su hija, una menor de edad”, describió de acuerdo con el mismo medio de comunicación.

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En tanto, remarcó que la Policía de Investigaciones (PDI) del país trasandino también evalúa "eventuales vulneraciones" a los derechos de la chica que pudieran haber influido en su accionar, así como la posibilidad de la participación de otras personas en la agresión que terminó con la vida de la mujer de 48 años.

“Se están haciendo todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor, puesto que tenemos que determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho”, indicó el funcionario