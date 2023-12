En un episodio que destaca por la valentía y resolución de una mujer, se registró un caso de acoso sexual en el sector Las Ánimas de la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos, el pasado 23 de diciembre. La protagonista de la historia, cuya identidad se mantiene en reserva, enfrentó la situación de manera decidida, logrando encerrar a su agresor y buscar ayuda en la comunidad circundante.

El individuo responsable del acoso ingresó al establecimiento donde trabajaba la mujer y, al percatarse de que se encontraba sola, cometió el acto de acoso sexual. La reacción de la víctima fue rápida y decidida, demostrando un acto de autodefensa que resultó crucial para protegerse.

La mujer logró encerrar a su agresor dentro del local y, consciente de la necesidad de ayuda, se dirigió de inmediato a buscar apoyo entre los vecinos de la zona. La comunidad respondió al llamado de auxilio y se dirigieron hacia su negocio para agredir al sujeto que previamente acosó a la mujer.

El relato de la víctima

Fue la propia mujer quien grabó el acoso que sufrió y que después lo subió a sus redes sociales, donde contó más detalles de lo ocurrido. “Estaba en mi trabajo, segundos antes había entrado mi mamá. Cuando ella se fue, entró este tipo, el cual miró si se había ido mi mamá y miró a ver si estaba acompañada en el negocio. Al ver que estaba sola pregunta por helados, le indiqué dónde están, y se gana atrás mío y sentí un primer roce”, relató la víctima.



Luego, agregó: “No le tomé importancia (si me perseguí por mi celular). Había preguntado por hamburguesas veganas después y ahí me puntea cuando me agaché. Reaccioné y me dice ‘si ya me voy’. Lo dejé encerrado y fui a pedir ayuda”.

Los vecinos, alertados por la kiosquera, acudieron rápidamente al llamado de auxilio. Un grupo de hombres se apersonó en el negocio y encararon al abusador.

Las cámaras también registraron parte de la paliza que los vecinos le propinaron al agresor sexual. Cuando ingresaron al negocio, lo encontraron aún encerrado y lo golpearon por la agresión que tuvo para con la vecina.