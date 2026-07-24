El número de muertos tras el colapso de una montaña en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, ascendió a 11, mientras que 50 personas continuaban desaparecidas y otras 10 resultaron heridas, informaron hoy las autoridades locales.

El desastre provocado por las lluvias ocurrió a las 9:08 horas del 17 de julio en el subdistrito de Hanjia del distrito autónomo de las etnias miao y tujia de Pengshui, a lo largo de una sección del río Wujiang.

Más de 10 edificios residenciales quedaron sepultados y búsquedas continuas mediante el uso de equipo detector de vida no hallaron señales de vida en el lugar del desastre geológico, de acuerdo con el puesto de mando de rescate en el lugar.

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El trabajo de rescate fue obstaculizado por un gran volumen de material colapsado, rocas enormes, espacio limitado de trabajo y laderas inestables.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Equipos profesionales desplegaron maquinaria pesada, drones y equipo de detección, utilizando explosiones controladas y excavación capa por capa mientras previenen desastres secundarios.

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Las autoridades indicaron que las cifras recientes fueron confirmadas por registro en el lugar, visitas a hogares, recopilación de información aportada por el público y una verificación cruzada de la información.

Las operaciones de búsqueda continuaban, mientras que las autoridades locales brindan asistencia a las familias afectadas e inspeccionan peligros geológicos en el distrito.