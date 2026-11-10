El número de víctimas mortales del incendio ocurrido en un edificio de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi, en el norte de China, aumentó a 14, informaron este lunes las autoridades locales.

De acuerdo con el departamento de bomberos de la ciudad, el incendio se desató en un edificio ubicado en la calle Liuxiang Sur, en el distrito de Yingze de la ciudad, alrededor de las 17:00 horas del domingo, según se pudo establecer.

Las llamas fueron extinguidas por el rápido accionar de los bomberos y 38 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, de las cuales cinco fallecieron en las primeras horas posteriores al inicio del fuego, detallaron las autoridades.

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El combate al fuego duró más de una hora, precisó el departamento de publicidad del Comité Municipal de Taiyuan del Partido Comunista de China.