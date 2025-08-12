Mattia Debertolis fue encontrado inconsciente cuando se registraban temperaturas de más de 40 grados.

El atleta italiano Mattia Debertolis murió este martes en la ciudad de Chengdu, China, tras pasar cuatro días hospitalizado como consecuencia de un colapso sufrido durante la prueba masculina de media distancia de orientación a pie en los XII Juegos Mundiales, realizada bajo temperaturas extremas.

La Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación (FIO) confirmaron el deceso en un comunicado conjunto.

Puede interesarte

El incidente ocurrió el pasado 8 de agosto, cuando Debertolis, de 29 años y considerado una figura consolidada de la orientación italiana -una disciplina que combina carrera a campo abierto con navegación mediante mapa y brújula-, se desplomó en pleno recorrido.

Según el comunicado, recibió atención médica de especialistas chinos de forma inmediata, pero, pese a todos los esfuerzos de rescate, murió este 12 de agosto. El italiano figuraba como 137 en el Ranking Mundial de Orientación, especialidad en la que competía desde 2014, según la página web de la FIO.

De acuerdo con la Federación Italiana de Deportes de Orientación el atleta fue hallado inconsciente bajo condiciones de calor extremo, con temperaturas que alcanzaban los 43 grados centígrados, y luego lo trasladaron en estado crítico a un hospital, donde estuvo acompañado por su familia y representantes de la selección nacional.

Los organizadores de los Juegos lamentaron su muerte y expresaron sus condolencias a sus allegados, al tiempo que anunciaron que revisarán las medidas de seguridad en competiciones disputadas bajo temperaturas extremas para prevenir casos similares.

Puede interesarte

También aseguraron que "seguirán apoyando a la familia de Mattia Debertolis y la comunidad de orientación de todas las formas posible".

Los Juegos Mundiales, que se celebran cada cuatro años y este año tienen lugar en Chengdu, reúnen a disciplinas que no forman parte permanente del programa olímpico y buscan dar visibilidad y apoyo a esos deportes, en colaboración con el Comité Olímpico Internacional.

En la orientación, los atletas navegan por un curso no demarcado utilizando mapa y compás, marcando los puntos designados a lo largo de la ruta en el tiempo más corto.