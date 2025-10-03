Un espectáculo de fuegos artificiales con drones en Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos la noche del jueves cuando el sistema se salió de control y enormes chispas comenzaron a caer del cielo, generando escenas de pánico entre los asistentes.

Según reportes locales, el evento, que combinaba luces y pirotecnia sincronizada, inició con normalidad, pero en cuestión de segundos se volvió peligroso. Parte del público buscó refugio y la presentación tuvo que ser suspendida.

Las autoridades locales informaron que no hubo heridos graves, aunque se registraron daños menores en algunas estructuras cercanas al lugar. Equipos de bomberos y seguridad acudieron de inmediato para controlar cualquier riesgo adicional.

El incidente encendió la alarma sobre la seguridad de los espectáculos con drones y pirotecnia, por lo que las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas de la falla técnica.

Puede interesarte

Expertos en tecnología recuerdan que, si bien los shows de drones se consideran innovadores y menos contaminantes que los fuegos artificiales tradicionales, requieren estrictos protocolos de seguridad, ya que cualquier malfuncionamiento puede poner en riesgo a los espectadores.