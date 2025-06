Los incidentes protagonizados por turistas en enclaves históricos y culturales han reavivado el debate sobre la fragilidad del patrimonio y la necesidad de reforzar su protección. En los últimos años, numerosos monumentos, museos y yacimientos han sido escenario de actos imprudentes o vandálicos que, en muchos casos, han causado daños irreparables.

Un turista británico ha saltado una valla de seguridad y se ha lanzado al interior de una de las fosas del célebre ejército de terracota de Xi’an, en China, causando daños en al menos dos de las milenarias figuras de arcilla. El incidente se produjo el viernes 30 de mayo y ha sido confirmado por las autoridades locales, que han indicado que el hombre, de 30 años, sufre una enfermedad mental. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, según el medio The Guardian.

Saltó la red de protección y empujó las estatuas

Los hechos ocurrieron en el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, donde se exhiben más de 8.000 guerreros de terracota construidos hace más de dos milenios para proteger simbólicamente al monarca en su tránsito al más allá. Este conjunto escultórico, descubierto en 1974 y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1987, es considerado una de las joyas arqueológicas más valiosas del país y una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de Xi’an, en la provincia de Shaanxi.

Un hombre cayó sobre el Pozo 3 de los Guerreros y Caballos de Terracota de Qin Shihuang en Shaanxi , causando un grabe daño a unos de los principales monumentos en China pic.twitter.com/Nscu34Iqvj — Alertageo (@alertarojanot) May 31, 2025

Según un comunicado emitido por las autoridades de seguridad pública, el visitante “escaló la barandilla de protección y la red de seguridad, y saltó” directamente al interior del foso. La zona, según detalla la web oficial del museo, puede alcanzar hasta 5,4 metros de profundidad. Una vez dentro, el hombre “empujó y tiró de los guerreros de terracota, causando daños de diversa consideración en dos de ellos”.

Una figura simbólica del patrimonio chino

Según The Guardian, el personal de seguridad del museo intervino rápidamente para inmovilizar al individuo y retirarlo del área restringida. No obstante, las consecuencias del incidente sobre el patrimonio ya estaban hechas. Las autoridades no han precisado la magnitud exacta del deterioro sufrido por las figuras, aunque medios locales citan que podrían requerir labores de restauración.

El ejército de terracota fue creado alrededor del año 209 a.C. como parte del vasto complejo funerario del emperador Qin Shi Huang, fundador de la dinastía Qin y unificador del territorio chino. Las figuras, a tamaño real y dispuestas en formación militar, representan soldados, arqueros, carros y caballos de guerra modelados en arcilla con un nivel de detalle excepcional, según The Guardian.

Qué son los Guerreros de Terracota

Un empleado del museo expuso que la exhibición continúa abierta al público.

