China: un veterano militar salvó a un conductor que quedó atrapado en su auto tras caer al río
El hombre se lanzó al agua, rompió con una piedra el parabrisas del vehículo y logró sacarlo con vida.
Un acto de valentía ha conmovido a miles de personas en redes sociales luego de que Di Shuangcheng, un veterano militar originario de China, arriesgara su vida para rescatar a un conductor atrapado dentro de su coche tras caer a un río.
Los hechos ocurrieron en la provincia de Jiangsu, al este de China. De acuerdo con medios locales, el vehículo perdió el control en una curva cercana a un puente y terminó sumergido en un cuerpo de agua con el conductor, un hombre de 40 años, atrapado en su interior.
Ante el aumento del nivel del agua y la imposibilidad de abrir las puertas por la presión, el conductor comenzó a desesperarse. Fue entonces cuando Di Shuangcheng, quien se encontraba cerca del lugar, escuchó los gritos de auxilio. Sin pensarlo dos veces, y a pesar del frío y la fuerte corriente, se lanzó al agua sin equipo de seguridad ni herramientas de rescate.
Con una piedra en mano, rompió el parabrisas del vehículo y logró sacar al conductor justo antes de que el coche quedara completamente sumergido.
El momento quedó grabado en video, recibiendo miles de comentarios que destacaron la humanidad, el coraje y la rápida acción de Di Shuangcheng.
Pocos minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar y ayudaron a ambos a regresar a la orilla. El conductor fue atendido por un cuadro leve de hipotermia, pero su vida ya no corría peligro gracias a la intervención oportuna y al heroísmo de ese hombre.