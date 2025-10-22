Un acto de valentía ha conmovido a miles de personas en redes sociales luego de que Di Shuangcheng, un veterano militar originario de China, arriesgara su vida para rescatar a un conductor atrapado dentro de su coche tras caer a un río.

Los hechos ocurrieron en la provincia de Jiangsu, al este de China. De acuerdo con medios locales, el vehículo perdió el control en una curva cercana a un puente y terminó sumergido en un cuerpo de agua con el conductor, un hombre de 40 años, atrapado en su interior.

Ante el aumento del nivel del agua y la imposibilidad de abrir las puertas por la presión, el conductor comenzó a desesperarse. Fue entonces cuando Di Shuangcheng, quien se encontraba cerca del lugar, escuchó los gritos de auxilio. Sin pensarlo dos veces, y a pesar del frío y la fuerte corriente, se lanzó al agua sin equipo de seguridad ni herramientas de rescate.

Con una piedra en mano, rompió el parabrisas del vehículo y logró sacar al conductor justo antes de que el coche quedara completamente sumergido.

El momento quedó grabado en video, recibiendo miles de comentarios que destacaron la humanidad, el coraje y la rápida acción de Di Shuangcheng.

🇨🇳 | En Taizhou, China, un hombre de 40 años, Di Shuangcheng, se lanzó a un río para rescatar a un conductor atrapado tras caer con su auto. Rompió la ventanilla con una piedra y lo salvó. “Salvar a la persona era lo más importante”, declaró. pic.twitter.com/0vvFr2ulvw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 20, 2025

Pocos minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar y ayudaron a ambos a regresar a la orilla. El conductor fue atendido por un cuadro leve de hipotermia, pero su vida ya no corría peligro gracias a la intervención oportuna y al heroísmo de ese hombre.