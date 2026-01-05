Este domingo 4 de enero, se conocieron a los participantes que portarán delantal negro en la undécima gala de eliminación del reality de Telefe. ¡Enterate más, en la nota!

Este domingo 4 de enero “MasterChef Celebrity”emitió “La noche de última chance” por la pantalla de Telefe. El reality culinario contó con la presencia de Maru Botana, la pastelera que estuvo en el ojo de la tormenta por la grave denuncia de una exempleada, quien reemplazó a Damián Betular. Así, los participantes con delantal gris debieron lucirse para subir al balcón y salvarse de la undécima gala de eliminación, prevista para este lunes 5.

Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, el Turco Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi Martínezy Sofía “la Reini” Gonet competieron entre sí para seguir una semana más en la competencia.

Las peores presentaciones y/o las menos logradas fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía “la Reini” Gonet. Los cuatro tomaron el delantal negro que los envía directo a la gala de eliminación de “MasterChef Celebrity”.

En la vereda opuesta se encontraban Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis. No obstante, solo un participante podía subir al balcón y el elegido por el jurado fue el exconductor de “Escape perfecto”. Tanto la modelo como el youtuber se suman a sus compañeros y, este lunes 5 de enero, deberán hacer lo posible para salvarse de la eliminación