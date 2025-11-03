Un trágico accidente se cobró la vida de un hombre en la madrugada de este domingo en Córdoba. La víctima murió calcinada tras chocar contra una columna de hormigón y quedar atrapada dentro de su vehículo, que se prendió fuego pocos segundos después del impacto.

El siniestro se registró alrededor de las 3:15 sobre la Ruta 5, a la altura de Los Cedros. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el vehículo —una Peugeot Partner— se estrelló violentamente contra una estructura de hormigón y de inmediato comenzó a arder en llamas.

Cuando los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia llegaron al lugar, el rodado estaba completamente envuelto en fuego. A pesar del rápido accionar para controlar las llamas, el conductor, que viajaba solo, ya había fallecido cuando los rescatistas lograron acceder al interior del habitáculo.

El área fue rápidamente cercada por la Policía Judicial y personal de la Fiscalía de turno, que inició las pericias para determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento, la víctima no había sido identificada oficialmente.

Según trascendió, los especialistas trabajan sobre diferentes hipótesis que podrían explicar cómo se produjo el impacto, sin descartar la posibilidad de que el conductor haya perdido el control del vehículo por una falla mecánica o una distracción al volante.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para reconstruir la dinámica del choque. En el lugar permanecen efectivos de la Policía Caminera y personal de Criminalística que recopilan evidencia y registran las huellas del accidente.

El medio local El Doce informó que se aguarda el resultado de las pericias y de la autopsia para conocer más detalles sobre el trágico episodio, que conmocionó a la comunidad de Los Cedros y zonas aledañas.