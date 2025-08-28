Un accidente de tránsito entre dos camiones se registró cerca de las 9 horas de este jueves en ruta nacional 33 a la altura de Firmat. Fuentes oficiales consultas por El Litoral confirmaron que el siniestro se produjo por “alcance” entre dos vehículos que circulaban en la misma dirección.

Tras el choque, personal de bomberos trabajó en la liberación de uno de los choferes que había quedado atrapado en la cabina. Las lesiones sufridas no fueron de gravedad, aunque fue necesario trasladarlo al Hospital San Martín.

Una larga cola de camiones se potenció tras el accidente.

A media mañana la circulación vial continuaba interrumpida y el escenario fue definido como “caótico” por los vecinos de la ciudad, haciendo referencia a que “un montón de camiones andan por las colectoras y otros por la zona urbana” para poder seguir avanzando y esquivar el corte.

Cola de camiones

Lo cierto es que desde la jornada del martes personal de Vialidad Nacional trabaja en un plan de bacheo en ruta 33 a la altura del casco urbano de Firmat. Esto desembocó en cortes de circulación controlados que desembocó en colas de camiones de más de dos kilómetros.

Se estima, que como consecuencia de esta situación se produjo el accidente entre los dos vehículos en la mano sentido Venado-Firmat.