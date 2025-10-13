Al menos tres simpatizantes del partido islamista Tehrik e Labbaik Pakistan (TLP), un policía y un civil murieron este lunes en violentos enfrentamientos en las afueras de Islamabad. Además, 48 agentes resultaron heridos, 17 de ellos por disparos, y se registraron varios detenidos, según informaron las autoridades locales.

El choque se produjo cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar una columna del grupo Muridke, que marchaba hacia la capital pakistaní. Las autoridades habían cerrado previamente carreteras clave alrededor de Lahore e Islamabad y suspendido actividades en algunos colegios por temor a disturbios.

El agente fallecido fue identificado como Shehzad Nawaz. Según un portavoz policial, los enfrentamientos comenzaron cuando los manifestantes, acampados en Muridke, atacaron a los agentes con piedras, porras con clavos y bombas incendiarias. La confrontación duró seis horas y dejó hasta 40 vehículos, tanto oficiales como privados, incendiados.

Puede interesarte

El TLP, partido con poca representación parlamentaria pero conocido por la agresividad de sus seguidores, había iniciado la marcha supuestamente en apoyo a Gaza y Palestina. Su objetivo declarado era llegar a Islamabad, y en particular a la Embajada de Estados Unidos.

Las autoridades movilizaron agentes de cinco distritos distintos para contener la protesta y siguen investigando el incidente mientras se mantienen reforzados los controles en la región para evitar nuevos enfrentamientos.