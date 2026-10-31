Un motociclista de 41 años murió durante la madrugada de este sábado 31 de octubre tras protagonizar un violento choque con una camioneta en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El conductor del otro vehículo se retiró del lugar después del impacto, pero posteriormente se presentó ante la Policía y quedó detenido por disposición judicial.

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, sobre calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti. La víctima fue identificada como Maximiliano Daniel Céspedes, quien circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ16.

Cuando los efectivos de la Comisaría Decimocuarta llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido sobre el asfalto y sin signos vitales. Minutos después, personal médico que acudió en una ambulancia confirmó su fallecimiento.

El conductor de la camioneta se retiró y luego se presentó ante la Policía

Según las primeras averiguaciones, la camioneta Chevrolet LUV involucrada en el siniestro no se encontraba en el lugar cuando llegaron los uniformados.

Un testigo manifestó haber escuchado un fuerte impacto, por lo que los investigadores comenzaron a reunir testimonios y datos para identificar al vehículo.

Posteriormente, dos hombres de 29 y 27 años se presentaron voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta, acompañados por familiares.

El mayor de ellos reconoció que conducía la camioneta, mientras que el otro viajaba como acompañante. Ambos quedaron vinculados a las actuaciones judiciales y el vehículo fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes.

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Dio positivo en alcoholemia y reconoció que invadió el carril contrario

En una actualización del caso, la Policía confirmó que el conductor de la camioneta registró 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido de 0,0 establecido por la legislación de Entre Ríos.

Además, según su declaración, intentó sobrepasar a otro vehículo y durante esa maniobra invadió el carril contrario, por donde circulaba la motocicleta de Céspedes.

El conductor manifestó que fue en esas circunstancias cuando se produjo el choque frontal. También reconoció haberse retirado del lugar y haberse presentado posteriormente en la dependencia policial.

Por su parte, el acompañante obtuvo un resultado negativo en el control de alcoholemia.

La Justicia investiga un homicidio culposo

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Pereyra, quien dispuso la detención del conductor de 29 años por el presunto delito de homicidio culposo.

El acompañante fue identificado y quedó vinculado a la causa, aunque no se informó ninguna medida de detención en su contra.

Personal de Policía Científica y Accidentología Vial trabajó en el lugar del siniestro para recolectar pruebas que permitan reconstruir la mecánica del choque.

Durante el procedimiento fueron secuestrados la motocicleta Yamaha FZ16, el casco de seguridad, distintos elementos hallados sobre la calzada y la camioneta Chevrolet LUV.

Por último, personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima a la Morgue de Oro Verde para las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades penales del conductor detenido.