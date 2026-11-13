Un choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional N° 7 dejó como saldo una persona fallecida y otras dos heridas durante el mediodía de este jueves 12, en el tramo comprendido entre las localidades de Rufino y Aarón Castellanos, en el sur de la provincia de Santa Fe.

El siniestro obligó a interrumpir completamente la circulación vehicular y establecer desvíos mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El accidente se produjo aproximadamente a las 12.20, a la altura del kilómetro 400, en jurisdicción de Rufino. Por circunstancias que todavía se investigan, una camioneta Renault Oroch de color gris y una Fiat Toro de color oscuro colisionaron de frente, provocando consecuencias fatales para uno de los conductores.

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La víctima fatal era un hombre oriundo de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, quien viajaba solo a bordo de la Renault Oroch en dirección oeste. Como consecuencia del impacto, el conductor perdió la vida y su cuerpo permaneció dentro del habitáculo del vehículo, que terminó detenido sobre la banquina.

Por su parte, en la Fiat Toro viajaba un matrimonio oriundo de la localidad bonaerense de Ameghino, que circulaba en dirección a esa ciudad. Ambos ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración y debieron recibir asistencia médica.

Tras las primeras tareas de atención en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital de Rufino, mientras que la mujer fue derivada al Sanatorio Modelo de la misma ciudad. Hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la gravedad de las heridas ni sobre su evolución clínica.

La magnitud del siniestro motivó un operativo que involucró a distintas instituciones de emergencia y seguridad de la región. En el sector trabajaron Bomberos Voluntarios de Rufino, personal de Seliar, EMCo Rufino y efectivos policiales de Rufino y Aarón Castellanos, quienes intervinieron en la asistencia de las víctimas y las tareas de seguridad vial.

Los equipos de rescate desarrollaron sus tareas sobre la ruta y sus banquinas, mientras se procuraba establecer la mecánica del impacto. Las causas que provocaron la colisión frontal permanecen bajo investigación y, hasta el momento, no se informó oficialmente qué circunstancias pudieron haber desencadenado el accidente.

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Como consecuencia del operativo, la ruta nacional 7 permanecía totalmente cortada al tránsito durante las primeras horas posteriores al choque. Las autoridades dispusieron desvíos en la rotonda de Rufino y en la intersección con la ruta provincial 14 para ordenar la circulación y evitar el ingreso de vehículos al sector afectado.

El siniestro volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino y que registra una importante circulación de vehículos particulares y transporte de cargas.

Mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades y reconstruir lo ocurrido, se aguarda información oficial sobre la identidad de la persona fallecida y el estado de salud de los dos heridos.