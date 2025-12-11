El conflicto militar entre Tailandia y Camboya, que estalló la semana pasada en su extensa frontera común, continúa sin señales de cese. Según informes oficiales difundidos este jueves 11 de diciembre, al menos 22 personas murieron en los enfrentamientos, entre militares y civiles de ambos países, mientras que miles de habitantes han tenido que huir de sus hogares.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Tailandia confirmó que nueve soldados y tres civiles perdieron la vida durante las hostilidades, y que más de 120 militares resultaron heridos desde que se reavivaron los combates. Por su parte, el ministro de Información de Camboya informó que 10 civiles fallecieron por la violencia en el lado camboyano de la frontera, aunque el gobierno de Nom Pen aún no ha detallado bajas entre sus uniformados.

Cómo se desencadenaron los choques

Los enfrentamientos comenzaron hace cinco días a lo largo de una frontera histórica —de más de 800 kilómetros— que ha sido escenario de disputas por décadas, con epicentro en zonas selváticas donde se encuentran templos y áreas reclamadas por ambos países. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades y de violar un alto el fuego que se había intentado sostener tras episodios anteriores de violencia.

Los ataques incluyen acciones terrestres, aéreas y artillería pesada, y se han reportado impactos de proyectiles en áreas residenciales, cerca de escuelas y hospitales, lo que ha agravado la situación humanitaria.

Camboya evacua una aldea en la frontera disputada con Tailandia ante el aumento de las tensiones. (Foto: Gentilezas).



Crisis humanitaria y desplazamientos masivos

La escalada de violencia provocó el desplazamiento de más de medio millón de personas en los últimos días. Unos 400.000 civiles huyeron del lado tailandés y más de 190.000 lo hicieron desde Camboya, buscando refugio en zonas más seguras o centros de evacuados, según cifras oficiales y reportes periodísticos.

El conflicto también ha causado cierre de servicios esenciales: en Tailandia se clausuraron varios hospitales, centros de salud comunitarios y más de mil escuelas a lo largo de la frontera, mientras que en Camboya se cerraron cientos de establecimientos educativos, complicando aún más la vida de los habitantes de las zonas afectadas.

Expectativa por mediación internacional

En medio del recrudecimiento del conflicto, aumentan las expectativas de un intervención diplomática internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea realizar una llamada telefónica a los líderes de Tailandia y Camboya para intentar impulsar un alto el fuego y frenar los combates, tal como ocurrió en episodios previos con su mediación.

Hasta ahora, las conversaciones bilaterales sobre el conflicto han sido tensas y sin resultados claros. Ambos Gobiernos se culpan por la violencia, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca una situación que amenaza con desestabilizar aún más la región y profundizar la crisis humanitaria que ya sufren miles de familias.