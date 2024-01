El jueves 18 de enero un hombre y su madre se acercaron a la necrópolis chovetense para confirmar un hecho escabroso: el féretro de su padre y marido, respectivamente, no estaba en su nicho.

Silvio Marinovich, uno de los protagonistas de este insólito hecho que conmociona a la localidad de Chovet dialogó con este medio, al igual que su hermano Sergio, y dieron su versión de las cosas.

Por su parte, Silvio, que estuvo presente este jueves en el cementerio local y fue quien constató el hecho, destacó que “es un caso realmente único. Yo y mi madre estamos consternados con todo esto, porque nosotros teníamos alguna duda de que podía faltar el cuerpo de mi padre por algunos comentarios que venía haciendo el señor Sergio Marinovich (su hermano). Tal era así que cuando fallece mi padre, en el 2017, a los pocos días que se colocan las placas recordatorias en nombre mío, de mi madre y de mis hijos, desaparecieron”, asegurando que en ese momento “corroboramos y estaba el cajón”.

Puede interesarte



En relación a lo sucedido, el chovetense remarcó que en la noche del miércoles “tomé la determinación de decirle a mi madre que tenía dudas de que no estaba, guiado por los comentarios que había y en la mañana del jueves mi madre va al cementerio, habla con el sepulturero y ahí tratan de destrabar la placa del frente. Cuando la mueven un poquito, se dan cuenta que no había nada, entonces mi madre viene al pueblo, llama a la policía y a la Comuna y automáticamente nos acercamos al cementerio con el señor intendente Sergio Busquet, el abogado de la Comuna y las fuerzas policiales, y cuando llegamos trato de destrabar la placa de mármol, y cuando se cae corroboramos que realmente no estaba ni el cajón ni el cuerpo de mi padre”, y describió el momento como de “terrible angustia, dolor, desesperación; tanto a mí como a mi madre nos agarró un ataque de nervios”.

Además, Marinovich confirmó la existencia de “un problema con mi hermano Sergio, lo cual está todo en la justicia. Después que fallece mi padre se agravan las cosas y se complican demasiado, y la fuerte sospecha de mi madre y mía es que esto viene de parte de mi hermano, y cuando me toman declaración lo nombro a él como sospechoso número uno del hecho”, y aseguró que “la justicia ya está trabajando, están buscando, moviéndose. Supuestamente buscarán las cámaras necesarias para ver si pueden encontrar alguna prueba o algo. Ojalá esto tome el curso que tenga que tomar y podamos avanzar para esclarecer esto”.

Por otro lado, el otro de los hermanos Marinovich, Sergio, al momento de los sucesos se encontraba de vacaciones. En diálogo con este medio afirmó no saber demasiado de lo sucedido, “sólo por lo que me fueron diciendo algunos allegados y lo que vi en redes sociales, ya que estoy de viaje y el viernes vuelvo a Chovet”.

Además, dijo haber hablado con su abogado “para que averigüe un poco. La verdad que es un hecho aberrante”, describió, afirmando además que “algo habrá hecho el loco de mi hermano para echarme la culpa a mí”.

“Tengo una tristeza enorme”, lanzó Sergio Marinovich. Y añadió: “No lo dejan descansar en paz al pobre viejo”.

Por estas horas las versiones sobre lo que podría haber ocurrido son muchas en la localidad de Chovet. Lo cierto es que aún no hay ninguna pista ni datos concretos que puedan indicar donde podría estar el sarcófago con el cuerpo de Mateo Marinovich ni de quien pudo haber sido el autor del hecho.