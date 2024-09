A cuatro meses de separarse de Cazzu, Christian Nodal volvió a estar en el centro de la polémica, tras el cumpleaños de su hija Inti. Sin embargo, el cantante mexicano no lo dejó pasar.

El 14 de septiembre, la niña cumplió su primer año de vida y la ausencia de muestras de amor públicas de Nodal a la menor llevó a que lo cuestiones como padre.

La Jefa del Trap dejó espiar la mega celebración en Instagram y evitó mostrar a su expareja, con quien la relación no terminó en los mejores términos.

Christian Nodal estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija y compartió de la fiesta junto a Cazzu y al resto de los invitados. Solo que optó por no exponerlo en las redes sociales.

Harto de las críticas, el cantante mexicano expresó su enojo en un video que subió a Instagram Stories.

Se enojó Christian Nodal 🤯😬 pic.twitter.com/j04boT4u3B — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 15, 2024

EL DESCARGO DE CHRISTIAN NODAL TRAL EL CUMPLEAÑOS DE INTI, LA HIJA QUE TUVO CON CAZZU



“Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, por qué no felicito a mi hija por su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, qué mal el otro”.

“Yo soy bien consciente, no hablo por los fans, hablo de medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, de influencers payasos hasta reales y de todo tipo”.

“Pero, cómo usan una imagen con mi hija para decir ‘ah, no, que este cabrón no quiere pagar manutención’, ‘que una jueza y que negocio’. Hablan tanta mierda, se inventan tanta mierda. Que yo no tengo estómago para leerlos”.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no. Yo no tengo estómago para eso. Simplemente es eso”.

“Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella”.

“No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Es una bebé”.

“Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió. Para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada”.

“Creo que desde ahí va el amor. No desde un post. Entonces, hay un límite. No se metan para estas cosas. Si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no es mío. Pero bueno”.

LA NUEVA VIDA DE CHRISTIAN NODAL, LEJOS DE CAZZU

En mayo de 2024, Christian Nodal y Cazzu comunicaron su sorpresiva separación en sus redes sociales, a 8 meses de haberse convertido en padres de Inti.

Pocos días después, el cantante mexicano oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar. Y en julio contrajo matrimonio.