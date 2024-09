La cantante Christina Aguilera sorprendió a sus fanáticos tras compartir recientemente un especial video junto a Sabrina Carpenter.

A través de sus redes sociales, Xtina publicó un registro donde aparece junto a la intérprete de Espresso, dejando en evidencia su amistad.

Si bien, la cantante no entregó detalles del por qué estaban juntas, si reveló en las últimas horas que se encuentra trabajando en una nueva edición de su álbum debut "Christina Aguilera", el cual cumple 25 años desde su lanzamiento.

Canciones como "Genie in a bottle" o "I turn to you" serían re versionadas y Sabrina Carpenter podría colaborar con la cantante en este proyecto que se estrenará el próximo 23 de septiembre.

¿Te gustaría verlas cantar juntas?