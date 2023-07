El próximo 30 de julio son las elecciones en la provincia de Chubut y la campaña se tiñó de violencia cuando un grupo de personas atacó a tiros y a piedrazos al candidato a gobernador Juan Pablo Luque y otros dirigentes del peronismo local de la lista Arriba Chubut, que recorrían el barrio Planta de Gas de Trelew.

El propio Luque relató en las redes sociales lo que le tocó vivir: “La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población”, escribió Luque en redes sociales.

“Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras. Parecía una escena de película, pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo”, agregó.

Los hechos se produjeron cuando los candidatos de la lista Arriba Chubut, recorrían en el barrio Planta de Gas de Trelew cuando fueron atacados a piedrazos y sonaron también armas de fuego.

el candidato justicialista –que encabeza el frente electoral "Arriba Chubut", el oficialismo provincial–confirmó que, "por suerte", no resultó herido y contó: "Fuimos a hacer una recorrida al barrio y nos sucedió algo que no imaginé nunca por el nivel de violencia de gente, que no sabíamos si venía a matar a alguien, porque incluso se escucharon detonaciones de armas de fuego".

Para Luque, "no hay duda que los atacantes responden" al intendente de Trelew, Adrián Maderna, que llegó a esa comuna por el partido provincial que en Chubut fundó Mario Das Neves y que se vincula políticamente hoy con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

En el mismo momento que se producía el ataque, la periodista Silvia Cabrera (también candidata diputada por la lista Celeste y Blanca por el Partido Justicialista), grabó un video, donde denunció que fue agredida por un sector de Camioneros que le pidieron que se fuera del lugar.

En tanto, el candidato a gobernador por Despierta Chubut se solidarizó con la periodista-candidata a través de las redes sociales. "Mi solidaridad con la periodista Silvina Cabrera, que fue agredida de manera cobarde en Trelew por la patota de Camioneros que responde a Luque y Sastre. Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia".

También repudió que "el medio oficialista propiedad de Fabrizio Cardini elimine el video de su plataforma queriendo tapar la realidad, Luque y Sastre quedaron expuestos como lo que son, unos violentos, cínicos y cobardes" y afirmó: "El 30 de julio le ponemos un freno a los violentos"