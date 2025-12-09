Nelson Ortiz, trabajador del Correo Argentino, murió este lunes en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, después de haber sido apuñalado en el cuello el viernes durante una discusión laboral con un compañero en una casa del barrio Km 5, en un hecho que investiga el Ministerio Público Fiscal y que dejó al agresor detenido.

El ataque ocurrió cerca de las 20.35 del viernes, cuando Ortiz llegó en un Uber hasta la casa de su compañero, ubicada en la calle Óscar Alustiza, para confrontarlo por diferencias laborales de larga data.

La discusión escaló rápidamente y terminó cuando el dueño de la casa le provocó una cuchillada profunda en el cuello.

Puede interesarte

La gravedad de la herida llevó a que la mamá del agresor pidiera una ambulancia. Minutos después se desplegó un operativo policial con personal de la Unidad Regional, la DPI y la comisaría Mosconi, además de la presencia de autoridades provinciales de Seguridad.

Ortiz fue trasladado primero al hospital Alvear y luego derivado al hospital regional, donde murió este lunes.

Puede interesarte

Investigación y situación judicial del acusado

Mientras la víctima era asistida, el presunto agresor fue demorado y posteriormente detenido.

En un allanamiento se secuestraron elementos vinculados al hecho, que serán peritados por los investigadores.

La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que realizará la audiencia de control de detención en las próximas horas para definir la situación procesal del acusado. Con la muerte de Ortiz, la fiscalía analiza recalificar la causa como homicidio.