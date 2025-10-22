Un cuerpo sin vida fue hallado a orillas de una playa en la provincia de Chubut, en medio de una escena macabra: estaba flotando, maniatado y envuelto en una frazada polar, con un golpe en la cabeza.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo se produjo este martes por la noche alrededor de las 19 horas, en la zona conocida como “Cara Talladas” de Playa Magagna, a las afueras de la ciudad de Rawson. Se encontraba atado de pies y manos con una soga. La herida en el cráneo, entre otros elementos, refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, en diálogo con la prensa provincial, dio detalles sobre el hallazgo. Según dijo, el cadáver pertenece a un hombre de entre 30 y 40 años, y fue encontrado frente a una roca, situada en una zona de difícil acceso. Asimismo, confirmó que el cuerpo estaba envuelto en la frazada y se le veían unas ataduras en las manos.

El operativo se inició después de que un grupo de personas que paseaba por la costa observaran la presencia del cuerpo y dieran aviso a las autoridades.

Una vez retirado de la playa, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Trelew, donde se realizará la autopsia para establecer la causa de muerte y la identidad de la víctima. Los restos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de Prefectura Naval Argentina, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones.

La investigación está encabezada por el fiscal Leonardo Cheuqueman, quien trabaja junto a la Policía Científica en la recolección de pruebas y esclarecimiento del hecho.

Según el medio LA17, las autoridades confirmaron que ya se cruzan datos con denuncias de personas desaparecidas en Rawson, Trelew y Puerto Madryn. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

El sitio donde fue encontrado el cuerpo, a unos 15 kilómetros de Rawson, -señala el medio- es una zona solitaria y de difícil acceso, lo que refuerza la presunción de que el cuerpo fue arrojado allí para que no fuera encontrado con facilidad.

Búsqueda de los jubilados de Chubut

El cuerpo encontrado se da en medio de un contexto particular en Chubut, donde desde hace 11 días la provincia está en vilo por la misteriosa desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que es intensamente buscada por tierra, mar y aire en la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El fiscal Jefe de la provincia, Cristian Olazábal, sobrevoló en un helicóptero de la Prefectura Naval, el sector donde fue hallada la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba la pareja. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó el funcionario.

Esta mañana, en diálogo con Telefe, el funcionario indicó que la búsqueda de los jubilados se amplió en sentido al oeste. Durante los últimos días, los operativos se centraron en el área cercana a la costa. Sin embargo, ante la falta de pistas, los efectivos que participan del procedimiento decidieron movilizarse en sentido contrario y buscarlos en las inmediaciones de la ruta 3.