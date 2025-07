Evelyn Von Brocke se pusó en contacto con LAM para poder aclarar unos problemas económicos que tendría con Nazarena Vélez, sin embargo, la angelita estalló de furia protagonizaron un fuerte cruce a los gritos.

"Se terminó y Grimaldi televisión se terminó de filmar el 17, quedaron dos, eso está perfecto", detalló la angelita mientras mostraban un documento en LAM, sin embargo, su colega expresó: "Fijate por favor ahí donde reconocen que existe aún la deuda".

Lejos de dar el brazo a torcer, la panelista continuó: "Pero si vos le pones a la Asociación Argentina de Actores que te deben cuatro programas obviamente que te dicen que lo van a investigar", a lo que Von Brocke respondió: "No, lo escriben ellos. Eso que están mostrando es el primer pago y después no recibí nada más".

"¿Evelyn te puedo decir algo? Si vas a ser consejal tené un poquito más de empatía con la gente, por qué fuiste muy mala mina. Yo no me merecía el escrache que me hiciste. Me pareces de verdad mala leche", le contestó Nazarena Vélez al aire y Evelyn Von Brocke comentó: "Vos deberías haber tenido la empatía de que una persona...".

En ese momento, la actriz no pudo contener su enojo y le gritó en el ciclo de América TV: "¡Pero chupame las tetas pelotuda! ¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿No te das cuenta? ¿Vos queres que vaya otra vez a pagar algo que ya había pagado? ¿Escuchás lo que estás diciendo?", y para cerrar el tema expresó más calmada: "Me tendría que haber ido".

💣 FUERTÍSIMO CRUCE EN VIVO ENTRE EVELYN VON BROCKE Y NAZARENA VÉLEZ



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/R2DP9KeR0c — América TV (@AmericaTV) July 23, 2025

"De esta manera, Naza, no se puede, este golpe bajo no", comentó Evelyn Von Brocke a lo que las compañeras de la angelita rápidamente aclararon que no era un golpe bajo e intentaron defenderla.

Por último, Ángel de Brito dejó en claro que no seguiría con el tema al ver a Nazarena Vélez tan movilizada y le propuso a la mediática hablar con ella el jueves, los días que la actriz no está en LAM.

La mediática acusó a la angelita de deberle plata por su actuación en "Los Grimaldi", y en "Los Profesionales" expresó: "Pasaron dos o tres años y no pasaba nada. Sigo esperando, fueron muy gentiles los abogados pero no tengo noticias".

"En ese momento eran doce mil pesos, podemos llegar a hablas de 5 mil o 10 dólares de hoy", continuó Evelyn Von Brocke. Por su parte, Nazarena Vélez reveló en Bondi: "Yo no la pase bien en ese momento de mi vida, hice un gran sacrificio para pagar todas las deudas. El último pago de Evelyn fue el 20 de diciembre de 2023".