Este lunes feriado por Carnaval en la ciudad de Santa Fe la jornada se presentará con tiempo inestable y temperaturas elevadas. Durante la mañana el ambiente se mantendrá cálido, con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones.

Cuánto llovió este domingo y cómo es el operativo municipal en la ciudad de Santa Fe

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°. Las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 10 y el 40% durante la mañana, incrementándose al rango del 40 al 70% en horas de la tarde y la noche. El viento soplará leve a moderado, con velocidades que irán de 7 a 22 km/h, sin ráfagas destacadas.

El ambiente se sentirá cálido durante gran parte del día, con mayor sensación de pesadez en las horas centrales. Se recomienda estar atentos a posibles chaparrones, especialmente hacia el final de la jornada.

Pronóstico extendido

El martes se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 22° y una máxima de 34°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70%.

Luego, el miércoles la mínima será de 22° y la máxima llegará a los 33°. Se prevé una baja a moderada probabilidad de lluvias.

Finalmente, el jueves la mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 35°. Durante la mañana la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70%.