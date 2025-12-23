Cinco personas murieron, una permanece no localizada y dos fueron rescatadas tras el desplome de una aeronave de la Marina mexicana ocurrido este lunes en las inmediaciones de Galveston, Texas, durante una misión de apoyo médico, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Según precisó la Armada de México, en la aeronave viajaban ocho personas, de las cuales cuatro pertenecían a la tripulación naval y cuatro eran civiles. Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

El organismo estadounidense logró rescatar a seis personas, aunque cinco de ellas ya no tenían signos vitales. En tanto, una persona continúa desaparecida y es buscada por equipos especializados.

La Semar indicó que mantiene coordinación permanente con el Consulado General de México en Houston para avanzar con los trámites correspondientes y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales.

Misión humanitaria y causas bajo investigación

La aeronave siniestrada, un King Air ANX 1209, se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario en el marco del Plan Marina, en conjunto con la Fundación Michou y Mau, una organización dedicada a la asistencia de nenes con quemaduras graves.

Desde la Secretaría de Marina señalaron que no se difundió la identidad de las víctimas y confirmaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, ocurrido durante la aproximación de la aeronave en territorio estadounidense.