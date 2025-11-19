La intensa tormenta de nieve y viento que se desató en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Patagonia chilena, se cobró la vida de cinco turistas. Las víctimas, dos mexicanos, dos alemanes y uno británico quedaron atrapadas en medio del temporal en momentos en que realizaban una actividad de trekking en la zona. El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó lo sucedido y envió sus condolencias a las familias de los visitantes muertos.

La tragedia se desencadenó este lunes por la tarde, cuando el fenómeno meteorológico sorprendió al grupo mientras circulaba por la zona del campamento Los Perros, uno de los tramos más exigentes del circuito "O" del parque. El trayecto en cuestión está atravesado por valles, glaciares y pasos de montaña susceptibles a “cambios climáticos repentinos”. Circunstancias de ese tipo fueron las que impidieron que regresaran hasta el refugio donde acampaban.

Hasta este martes por la mañana se había confirmado la muerte de dos de las siete personas que figuraban desaparecidas tras el temporal. Se supo que una perdió la vida el lunes en el sector y la otra en un centro de salud, pese a los esfuerzos médicos realizados cuando la asistieron.

En el transcurso de la última jornada, autoridades locales confirmaron que había tres víctimas fatales más. El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, precisó que los cinco fallecidos son dos de México, dos de Alemania y otra de Gran Bretaña.

"Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas", expresó el funcionario.

Ante la tragedia, el mandatario chileno envió sus “más sentidas condolencias” a “las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine".

“Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

En la misma publicación, Boric agradeció “a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf (Corporación Nacional Forestal), quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora”.

Las tareas de búsqueda y asistencia se habían dificultado debido a las dificultades climáticas y el consecuente cierre a turistas del Macizo Paine. Ese aislamiento complicó aún más la tarea de los rescatistas, quienes trabajaban en condiciones extremas.

Según se informó después, una de las víctimas fue encontrada sin vida dentro del parque, mientras que otra sufría de hipotermia severa y murió durante la evacuación a un refugio.

Quienes eran los turistas que murieron en las Torres del Paine

Según publicó el portal chileno Meganoticias, las víctimas fueron identificadas como Cristina Calvillo Tobar, de 37 años, y Julián García Pimentel, ambos de origen mexicano.

La lista se completó con Nadine Lichey, de 45 años, Andreas Von Pein, de 52 años, y Victoria Bond, de 30 años.

Ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, el Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más importantes y de mayor atractivo turístico de Chile.