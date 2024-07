Cinthia Fernández fue como invitada al streaming de Ángel de Brito en Bondi y contó que está de novia con su abogado. “¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó el conductor y ella respondió que "sí".

La mediática explicó que a pesar de conocerse hace tiempo porque él la ayudó en cuestiones legales, el romance recién comenzó hace un mes o mes y medio.

Además, aclaró que le cierran perfecto las fechas porque él ya estaba separado cuando comenzaron a salir. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, explicó Cinthia.

Ángel de Brito contó que Roberto Castillo y su mujer habían tenido varias crisis: “Fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces. Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

“(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, detalló el conductor.

La ex del abogado enfurecida con Cinthia

Daniela Vera Fontana, la ex mujer del abogado Roberto Castillo, afirmó en declaraciones con la prensa que hace tiempo que Fernández y su marido la engañaban.

La arquitecta confirmó el romance y dijo que hace un mes terminó con su ex pareja. La mujer despechada confirmó que Cinthia la bloqueó en sus redes y que es “Bastante chiquilina y cul..sucio!. Hace tiempo que no veo sus publicaciones”, señaló.

“Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha la cámara, hace tiempo que se ríen a mis espaldas”, dijo ofuscada.