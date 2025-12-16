Drama laboral
Cinthia Fernández se quebró en vivo: “Me cerraron otra vez Instagram y no puedo trabajar”
La panelista de la Mañana con Moria rompió en llanto cuándo la conductora le preguntó que la tenía angustiada.
Luego de un fin de semana muy difícil, la panelista Cinthia Fernández se presentó a trabajar este lunes en una nueva emisión de La mañana con Moria con una angustia que era le imposible de disimular a la bailarina.
La panelista había participado muy poco en el transcurso de la mañana y no estaba animada como siempre, por lo que Moria Casán le dio el espacio para que pudiera compartir lo que le estaba pasando. "Me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram. Ya me pasó varias veces este año, me hacen denuncias por presunto abuso infantil a videos en los que estoy bailando con mis hijas. Hay gente que no tiene nada que hacer y jode", disparó.
Sin poder contener las lágrimas, explicó: "Las denuncias se hacen con bots y meta bloquea la cuenta sin chequear que las acusaciones sean ciertas. Yo vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado... no puedo trabajar si no las tengo y recuperarlas me sale una fortuna".
"Lo nefasto es que la misma gente que te lo cierra es el que te lo recupera, le tenés que pagar por fuera a empleados de meta para que te devuelvan tu cuenta".
En cuanto a quién está detrás de esta cancelación, Cinthia prefirió no dar demasiados detalles aunque sí reconoció que es alguien que ella conoce. "Estoy podrida. No jodo a nadie, quiero que me dejen en paz. Yo cerré un acuerdo de no pedir manutención para mis hijas a cambio de la casa y por eso, yo me ocupo de todo. Necesito trabajar, manejo mi casa entera. Las redes son mi negocio, lo único que quiero es publicar y vender".