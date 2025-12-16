Luego de un fin de semana muy difícil, la panelista Cinthia Fernández se presentó a trabajar este lunes en una nueva emisión de La mañana con Moria con una angustia que era le imposible de disimular a la bailarina.

La panelista había participado muy poco en el transcurso de la mañana y no estaba animada como siempre, por lo que Moria Casán le dio el espacio para que pudiera compartir lo que le estaba pasando. "Me volvieron a cerrar la cuenta de Instagram. Ya me pasó varias veces este año, me hacen denuncias por presunto abuso infantil a videos en los que estoy bailando con mis hijas. Hay gente que no tiene nada que hacer y jode", disparó.

Sin poder contener las lágrimas, explicó: "Las denuncias se hacen con bots y meta bloquea la cuenta sin chequear que las acusaciones sean ciertas. Yo vivo de las redes sociales y las necesito. Llegan las fiestas y tengo muchos productos que vender, marcas que me han contratado... no puedo trabajar si no las tengo y recuperarlas me sale una fortuna".

"Lo nefasto es que la misma gente que te lo cierra es el que te lo recupera, le tenés que pagar por fuera a empleados de meta para que te devuelvan tu cuenta".

En cuanto a quién está detrás de esta cancelación, Cinthia prefirió no dar demasiados detalles aunque sí reconoció que es alguien que ella conoce. "Estoy podrida. No jodo a nadie, quiero que me dejen en paz. Yo cerré un acuerdo de no pedir manutención para mis hijas a cambio de la casa y por eso, yo me ocupo de todo. Necesito trabajar, manejo mi casa entera. Las redes son mi negocio, lo único que quiero es publicar y vender".