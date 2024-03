Daniel Osvaldo expuso públicamente la depresión que atraviesa y Cinthia Fernández salió a opinar sin filtros. La mediática se manifestó en sus redes sociales y lo trató de “rockstar víctima”.

“Me empatiza cero. Fue un soret... con sus hijos y sus madres. Si es verdad lo que le pasa, la vida se las está cobrando”, expresó ella en su perfil de X (ex Twitter) haciendo referencia a las palabras del exfutbolista.

Che al rockstar Victima hay que decirle que debería imaginarse la depresión q tuvieron la madre de sus hijos cuando las dejo sin ayuda alguna . Ni hablar sus hijos . Encima tuvo suerte de las madrazas q le tocó para ellos, y que agradezca que no muestren los tratos hacia su… — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) March 14, 2024

En su descargo, Daniel contó que sufre una enfermedad y que está con tratamiento psiquiátrico. Además, les pidió perdón a sus seres más queridos y dijo: “Quise ser un buen padre pero no me salió”. Por esa razón, Cinthia lanzó: “Debería imaginarse la depresión que tuvieron las madres de sus hijos cuando las dejó sin ayuda”.

“Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocó para ellos”, opinó la mediática sobre las exparejas de Osvaldo. “Que agradezca que no muestran los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres. ¿Para la joda siempre disponible de money y time (tiempo y plata)?”, escribió también.

Manden msj de compasión a las madres de sus hijos y a sus hijos. No los vi tan solidarios con el tema . https://t.co/BVU1uN40qZ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) March 14, 2024

Luego de ese posteo, un usuario le respondió a Cinthia y la cuestionó por sus palabras: “Te banco en todas pero en un momento hay que parar. El tipo está enfermo y necesita ayuda”. Ante esto, la ex de Matías Defederico contestó con sinceridad: “Perdón pero no me da lástima. Siempre es así con o sin adicción, y con o sin depresión”.

Si decís por Osvaldo perdón no me da lástima . Es así de siempre con o sin adiccion y con o sin depresión. Disculpen me empatiza cero. Vi cosas suficientes en chats de este sujeto, para pensar q quiere compasión y q fue un sorete con los hijos y sus madres. Si es verdad lo q le… — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) March 14, 2024

“Vi cosas suficientes en chats de este sujeto, para pensar que quiere compasión”, aseguró Fernández y dijo que Daniel Osvaldo fue “un soret... con los hijos y sus madres”.