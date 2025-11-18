Un violento incendio ocurrido en la tarde de este lunes en el barrio San Lorenzo de Cipolletti dejó un saldo trágico de dos hombres muertos. El siniestro se registró en una vivienda aparentemente abandonada, ubicada en calle Río Gallegos, entre Pagano y Juan Vucetich, y movilizó a Bomberos, Policía y Defensa Civil.

El Director del Hospital Pedro Moguillansky, Juan Pablo Palma, confirmó que la primera alerta ingresó al hospital a las 17:45 como “clave roja”. Personal del SIARME trasladó a uno de los hombres, de unos 35 años, que fue rescatado de la vía pública. El paciente arribó en estado crítico, con quemaduras que cubrían el 95% de su cuerpo. A pesar de las intensas maniobras médicas, falleció una hora después, a las 18:45.

Un cuerpo calcinado y versiones contrapuestas

Simultáneamente, en el lugar del incendio, las autoridades encontraron a otra persona sin vida, cuyo cuerpo estaba calcinado dentro de la vivienda, lo que complica su identificación.

Aunque inicialmente circularon hipótesis sobre un posible incendio intencional que habría derivado en dos detenciones, el informe preliminar de los bomberos apunta a que el hecho habría sido un accidente. No obstante, las causas exactas del fuego y las circunstancias en que murieron las dos personas aún son materia de investigación.

Por el momento, no se conoce la identidad de los fallecidos ni si existía alguna relación entre ellos. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Roca, donde se realizarán las pericias correspondientes para determinar la causa de las muertes.

El fiscal de turno, Martín Pezzeta, y el Fiscal Jefe, Santiago Márquez Gauna, trabajaron en el lugar. Las pericias continuarán este martes, con luz de día, para intentar establecer con claridad el origen del siniestro. No se reportaron otros heridos vinculados al episodio.