Una escena impactante quedó registrada este viernes en Vietnam, donde una mujer fue alcanzada por un rayo mientras circulaba en motocicleta en medio de una fuerte tormenta.

El episodio ocurrió en una rotonda de Trường Vinh, en la provincia de Nghệ An, cuando la motociclista avanzaba bajo una intensa lluvia. Una cámara instalada en un vehículo que circulaba detrás captó el momento exacto en que una descarga iluminó la calle y alcanzó la zona por donde pasaba la mujer.

Góc này quay rõ hơn

Đi xe máy giữa thành phố mà cũng bị sét đánh pic.twitter.com/iI0vWlCZ6W — HaiPT (@Thanhhai0181) September 25, 2026

En las imágenes se observa un fuerte destello acompañado por chispas. Inmediatamente después, la conductora pierde la estabilidad, se desvía hacia el borde de la calle y termina cayendo.

Personas que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para auxiliarla y la mujer fue trasladada a un centro de salud.

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El episodio ocurrió mientras la zona era afectada por fuertes lluvias y actividad eléctrica, y el impactante registro comenzó a circular rápidamente en las redes sociales vietnamitas.