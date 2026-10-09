Un video que se viralizó en las últimas horas generó polémica en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. En las imágenes se observa a un motociclista realizando maniobras peligrosas sobre veredas, plazas y otros espacios públicos.

El material, difundido originalmente en Instagram, reúne distintas secuencias en las que el joven aparece zigzagueando entre vehículos sobre la avenida Libertad y realizando “wheelies” entre vehículos frente al Parque de la Salud, así como sobre la vereda de esa misma arteria y en el playón de lo que aparenta ser una plaza.

En uno de los fragmentos, el motociclista llega a pararse con las piernas sobre el asiento mientras avanza por la vereda. En otra escena, una de las maniobras provoca el roce de la moto contra el asfalto y genera chispas.

La difusión del video generó críticas entre vecinos de Cañuelas, quienes advirtieron sobre el riesgo que este tipo de prácticas representa para peatones y otros conductores. También señalaron que no sería un hecho aislado.

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Ante la repercusión, la Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino y trabaja para identificar al conductor. Desde el organismo indicaron que, en caso de comprobar que posee una licencia nacional vigente, solicitarán a la jurisdicción correspondiente la suspensión del registro.