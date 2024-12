El mundo de las citas es un terreno complejo, donde las expectativas no siempre se alinean con la realidad y, muchas veces, las cosas simplemente no se dan como uno espera. Entre conversaciones que no fluyen, silencios incómodos y desencuentros, cada cita puede convertirse en una experiencia que deja tanto aprendizajes como frustraciones. Sin embargo, de vez en cuando, surgen historias que rompen con lo habitual y sorprenden de maneras inesperadas. En esta oportunidad, se hizo viral la historia de una joven que, tras salir con un chico, recibió un inesperado mensaje al día siguiente, lo que cambió por completo el rumbo de lo vivido.

Todo salió a la luz gracias a una usuaria de X, @aeramimor, quien compartió la serie de mensajes que una de sus amigas recibió tras salir con un chico. “Hoy en citas by Nerea: un flaco invitó a salir a una amiga. Hoy ella se levantó con este mensaje. ¿Qué se responde?”, adelantó la joven, visiblemente sorprendida por la situación. En la primera de las capturas se pueden apreciar los mensajes que el joven le envió a su amiga tras la cita. En ellos expresó: “¿Cómo va? Qué noche rara terminó siendo jaja. Che, ¿te jode si dividimos lo de anoche?”.

La usuaria reveló que el joven quiso que su amiga le pague la mitad de lo que gastaron (Captura: X @aeranimor)

“Cuando pensaba que el flaco no la podía empeorar más, me sorprendió”, lanzó la usuaria, sobre la segunda parte de la historia. Resulta que, en otro de los chats, el joven fue aún más directo: envió una captura detallando la división del total gastado durante la salida y añadió: “Descontá obvio el helado y el tip que pasaste”.

Para colmo, le mando captura de la cuenta de lo que habían gastado (Captura: X @aeranimor)

Ella, tras recibir el mensaje, decidió responderle con total sinceridad acerca de lo incómodo que le resultó todo.





El descargo de la joven (Captura: X @aeranimor)

Las reacciones de los usuarios al sorprendente ida y vuelta

Sin lugar a dudas, esta situación no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos defendieron la postura del joven y argumentaron que la división de gastos es algo común en muchos encuentros, otros lo criticaron, por lo que consideraron una falta de caballerosidad y tacto. Por otro lado, la sinceridad de ella al expresar su incomodidad también fue aplaudida por muchos, quienes señalaron que el respeto mutuo y la honestidad son clave en cualquier tipo de relación. Además, este intercambio abrió un debate sobre las expectativas y las normas no dichas que rigen las citas en la actualidad.

“Block inmediato. La primera cita es pagada por el masculino”; “Coincido. No sé si es importante añadir que no pasó nada en la cita”; “La cita es pagada por quien invita creo”; “Decime que es fake por favor”; “En vez de nacer un hada, NACIÓ UN ÁNGEL por favor lo buena mina que es tu amiga” y “Tendría que haberle descontado la cuando ella pagó la otra cita jajaja”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.