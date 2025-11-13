Un joven de 23 años fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de dos estudiantes en un pabellón de Ciudad Universitaria.

Todo comenzó este miércoles, alrededor de las 11:30, con un llamado al 911 que alertó de los hechos en esa sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el lugar, personal de la Policía de la Ciudad arrestó al sospechoso -que no pertenece a la comunidad universitaria- y le secuestraron un arma de réplica.

Según informaron fuentes de la universidad, el hecho ocurrió en un aula del Pabellón III, adonde llegó el acusado y manoseó a una estudiante del Ciclo Básico Común (CBC).

Luego se encerró en otro salón donde había una segunda joven, que comenzó a gritar y llamó la atención de otras personas que estaban en los alrededores.

🔴 ABUSO EN CIUDAD UNIVERSITARIA: CÓMO SE DIERON LOS HECHOS



Son dos las víctimas y el supuesto agresor fue detenido.



🗣️ Marina Calabró @facupastor

👉 Seguí en #ArrancaLaTardeEnA24

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/5x3G3lTdi1 — A24.com (@A24COM) November 13, 2025

En ese momento, otros alumnos y personal no docente de la UBA se acercaron y retuvieron al sospechoso, mientras llamaban a la Policía. Al mismo tiempo, las jóvenes, de 19 y 27 años, fueron asistidas por miembros de la facultad y el CBC.

El joven de 23 años quedó detenido e imputado por abuso sexual simple. (Foto: gentileza Clarín)

Ambas declararon ante los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B y aseguraron que el acusado las abordó en distintos sectores del Pabellón III y que les realizó “tocamientos por encima de la ropa”, según el parte policial. Se confirmó además que el arma de juguete que llevaba no fue utilizada como método de intimidación.

En este contexto, las autoridades de la UBA emitieron un comunicado de prensa en el que confirmaron el hecho y aseguraron que “están siguiendo el caso y brindándoles contención a las víctimas".

Puede interesarte

“La Universidad de Buenos Aires se encuentra a total disposición de la Justicia para lo que considere necesario”, concluyeron.

El joven de 23 años quedó detenido e imputado por el delito de abuso sexual simple, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Carlos Bignone.