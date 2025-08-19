Dos ladrones le apuntaron con un arma a una nena de cinco años para robarle el auto a su papá en la localidad bonaerense de Ciudadela.

El impactante robo ocurrió este lunes por la noche y quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona.

El video muestra el momento exacto en que un padre y su hija bajaron de su auto y cruzaron la calle para llegar a su casa.

Fue justo en ese momento, en la intersección entre Boquerón y Pereyra, que dos delincuentes los interceptaron en el medio de la calle.

Las víctimas se frenaron y, en un principio, parecían no oponer resistencia. Sin embargo, unos segundos después el padre de la nena intentó correr.

CIUDADELA: INTENTO DE ROBO CON ARMAS Y UNA MENOR EN EL MEDIO



Una padre y su hija fueron asaltados en medio de la calle.



La nena quedó sola y paralizada.







El hombre se resbaló, cayó al piso y estuvo a centímetros de ser atropellado por un auto que también intentaba escapar de ahí.

Lo cierto es que la nena quedó sola en la vereda durante varios segundos mientras su padre quería escapar del robo.

Luego de unos segundos, la nena corrió por la vereda hasta encontrarse con su papá, quien ya había eludido a los ladrones.

Las víctimas del robo ya hicieron la denuncia en la Comisaría de Ciudadela, y la Justicia investiga para dar con los delincuentes.

Por estas horas se realiza un análisis de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones.