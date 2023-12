La joven de 21 años vive en Karlshamn, una ciudad portuaria del sur de Suecia, es hija de Bernd Unterüberbacher y será dama de honor en la boda de la modelo con Manu Urcera. La modelo contó cómo es la relación con su hermana y se mostró muy emocionada por su casamiento.

Nicole Neumann vive un gran entusiasmo porque dentro de pocos días celebrará su boda con Manu Urcera. Por esa razón, su media hermana Clara Unterüberbacher viajó a la Argentina y ya se mostró muy unida a ella.

La joven nacida en Suecia tiene 21 años y será una de las damas de honor del casamiento que se hará el próximo 8 de diciembre. Así lo compartió la propia top model en sus redes sociales, donde dejó ver el increíble vestido que usará su familiar.

Clara no ocultó su alegría por el hermoso momento que vive Nicole: “Está muy feliz, creo que ella y Manuel son un match perfecto. Cuando me pidió que fuera su dama de honor yo estaba en Suecia, me llamó por teléfono y me hizo muy feliz”.

Sobre el tipo de relación que mantiene con la modelo, la joven explicó que aprovecha cada momento que tiene con ella: “Nuestro vínculo es muy bueno. Cada vez que vengo nos conocemos un poco más y eso me pone muy contenta”.

¿Quién es Clara, la hermana de Nicole Neumann?

Clara es hija del austríaco Bernd Unterüberbacher -el padre de Nicole- y de su pareja, Camilla. En 2015 se la conoció públicamente luego de una producción de fotos que hizo en la playa a los 12 para la revista Caras junto a la actual integrante de Los 8 escalones (eltrece).

“Ya mide 1,76 metros contra los 1,75 metros míos, está enorme”, había dicho Neumann en ese momento, totalmente sorprendida. La sueca empezó desde muy pequeña a posar ante las cámaras y aún hoy continúa con su pasión por el modelaje.

Pero también hay otros puntos que la unen a Nicole. Es que Clara es una gran amante de los animales, sobre todo, de los caballos. Así lo demuestra en sus redes sociales, donde deja en claro su talento con la equitación y las competencias que realizó en distintos lugares. Aseguró que, además de pasar tiempo en familia, el contacto con los animales es una de las cosas que adora de la Argentina.

Y si algo le faltaba a la conexión entre ambas, es la profesión que tienen sus respectivas parejas. Daniel Vebster, el novio de la joven sueca, es piloto de carreras, al igual que Manu Urcera, el flamante marido de la expareja de Fabián Cubero. “Actualmente, Daniel está compitiendo en el GT Italiano con el Lamborghini Squadra Corse”, detalló. En cuanto al vínculo con Manu Urcera, reveló: “La relación con Manu es muy buen, creo que el se adaptó muy bien a la familia”.

Ahora, las unirá un evento clave que las marcará para siempre. Clara será una de las damas de honor de la boda de Nicole y llevará un increíble vestido color verde agua de Laurencio Adot con falda evasee que se extiende hasta el piso. Como detalle, la pieza cuenta con lazos cruzados que recorren la espalda de la joven.

Fue recién a sus 18 años que Nicole, mientras hacía su carrera en París, decidió conocer personalmente a su papá Bernd. Desde ese momento, supo dejar de lado las rispideces que tenía con él y pasó a verlo anualmente.

Poco tiempo después, nació Clara y en la actualidad los tres son muy unidos. De hecho, estos últimos días la top model compartió con alegría la cena que tuvo con ellos, su otra hermana Geraldine Neumann, sus tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna Cubero-, además de su esposo Urcera. “La gran mesa familiar como siempre soñé”, escribió ella.

Tanto la joven de 21 años como su papá Bernd viven en Karlshamn, una ciudad portuaria del sur de Suecia. A pesar de los miles de kilómetros que lo separan, suelen reunirse en diferentes países del mundo.

Por ejemplo, en septiembre del 2022 Nicole había volado a Italia, donde Manu Urcera alcanzó el podio después de correr en una Ferrari. Su viaje lo aprovechó para reencontrarse tanto con su hermana como con su padre y posaron juntos ante la cámara.

Clara tiene un bajo perfil en sus redes sociales, donde acumula un poco más de 3 mil seguidores y publica varios instantes de su vida cotidiana. Tanto su hermana Nicole como Gegé le sacan provecho a la tecnología y no dudan en dejarle su “me gusta” o comentarios, para fortalecer aún más el vínculo a pesar de la distancia.