Este lunes a las 16.30, Unión y Colón protagonizarán por primera vez un clásico en el marco de la Copa Santa Fe. Será en la cancha de Unión y sólo con hinchas locales, de acuerdo al sorteo que se llevó a cabo con la presencia de los organizadores de la Copa y los dirigentes de ambos clubes, además de los encargados del operativo policial.

Este partido corresponde a la instancia de semifinales y en caso de empatar al cabo de los 90 minutos, habrá definición desde el punto del penal, ya que será a un solo partido.

Puede interesarte

Como se dijo, no hay antecedentes en esta Copa, pues cuando debieron jugar, en una edición anterior, surgieron diferencias, no se pusieron de acuerdo, Colón no aceptó disputar el partido en el momento en que se debía jugar y Unión tampoco quiso con posterioridad, razón por la cuál ambos clubes quedaron eliminados en esa ocasión, que inclusive produjo un resquebrajamiento en la relación entre las dos instituciones mayoritarias de la ciudad.

Colón viene afrontando el torneo con el equipo de reserva y así jugará este lunes, de la mano de su entrenador, Chupete Marini. Por su parte, Unión alternó algunos profesionales en los otros partidos (por ejemplo, en Sunchales atajó Campisi) y es posible que alguno de los futbolistas vuelva a estar presente en el equipo del Tato Mosset.

Puede interesarte

En esta Copa, el único antecendente de clásico se dio con el de Rosario, pero en esa ocasión se jugaron dos partidos, uno en cada estadio.

Las entradas se venderán este lunes en las boleterías del estadio 15 de Abril, sobre Bv. Pellegrini, desde las 10 hasta el entretiempo. Las generales tienen un costo de 2.000 pesos, los menores de 4 a 11 años pagarán 1.000 pesos, igual precio para los jubilados y las plateas tendrán un costo de 3.000 pesos.