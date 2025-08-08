El fiscal Christian Fabio pidió 20 años de pena para Claudio Contardi (57), el ex marido de la modelo Julieta Prandi, denunciado por abuso sexual reiterado, mientras que la querella solicitó 50 años y la defensa, la absolución o la pena mínima. Los jueces del Tribunal Oral N°2 de Campana darán a conocer el miércoles su veredicto, pero le prohibieron salir del país al acusado.

"No ha quedado ninguna duda, quedó demostrado que en fecha indeterminada, entre el 28 de julio del año 2015 y el mes de marzo del año 2018, posterior al hijo menor de ambos, Claudio Contardi cuando se encontraba con su pareja, Julieta Prandi, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades, amenazándola ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era obligatorio que tenga relaciones", describió Fabio respecto de las denuncias.

Además calificó como un "espanto" lo narrado por la denunciante que "pudo poner en palabras su situación afectiva con sus familiares, amigos y entorno, que había desaparecido" por lo que se encontraba en "un grado de vulnerabilidad tal que fue aprovechado por su entonces pareja".

El alegato del fiscal fue realizado ante la presencia de los padres y la hermana de Prandi, quienes acompañaron a la modelo en la sala de tribunales.

Este caso fue descripto como "de testigo único" porque, como ocurre en hechos de violencia de género y abuso sexual intra familiar, ocurren "en la clandestinidad, entiéndase ocurrido dentro de las cuatro paredes donde solo estaban la víctima y su victimario".

En su alegato de cierre, Fabio consideró como "categórica" la prueba científica y pericial y consideró que fueron "contundentes" para establecer que "Julieta ha sido victima de agresión sexual, patrimonial y física y que sus dichos no presentaron signos de fabulación".

"Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad", pidió al cierre de su alegato. "No queda dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima", solicitó a los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.

El pedido del fiscal Fabio también agregó que Contardi sea detenido inmediatamente y que se libre un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para impedir que el imputado salga del país.

El alegato del abogado de Prandi

Una vez finalizado el alegato de cierre del fiscal de juicio, tomó la palabra Javier Baños, abogado de Prandi y parte del equipo del estudio de Fernando Burlando.

El letrado fue enfático en su argumentos al considerar que Contardi "es un sujeto extremadamente peligroso al que Julieta le tiene miedo". "Teme por su vida. Este sujeto es capaz de cualquier cosa", afirmó Baños.

Para el particular damnificado, la prueba exhibida durante las primeras dos jornadas del debate fue "abrumadora, sin fisuras y sostenida en el tiempo por cinco años". "Fueron atrocidades las sufridas por Julieta", sostuvo, y agregó que Prandi padeció "un calvario judicial" durante los cinco años que esperó para el inicio del juicio contra su ex pareja y padre de sus dos hijos.

"Contardi tuvo un desliz, una confesión, lo traicionó el subconsciente cuando dijo que todos los abusos contra Julieta fueron consentidos. Su cabeza de psicópata, de manipulador, que ve una cosa y no a un ser humano. Para esa persona no hay capacidad de empatizar", señaló.

Mientras alegaba el abogado Baños, Contardi escuchaba atentamente sentado junto a su defensor Claudio Nitzcaner. Un biombo separó a la modelo de su ex esposo desde la primera audiencia.

Por último, Baños manifestó que "si no fuera por los profesionales de la salud, hoy Julieta estaría muerta". Luego, el abogado coincidió con el pedido de calificación narrado por el fiscal, pero solicitó una pena más elevada.

"Pido 50 años de prisión", afirmó Baños, y pidió que la modelo no sea revictimizada por la Justicia nuevamente.

Tras el alegato de Baños tomó la palabra Burlando, quien desde una plataforma virtual calificó de "horroroso" lo vivido por la modelo.

"Julieta tenía terror de dormirse porque sabía que en ese estado iba a ser mucho más fácil atacada. A ese horror sumarle el estado de esclavitud al que fue sometida y el daño de dejar de ver a sus seres queridos. Solo recorrer alguna de las manifestaciones de los especialistas peritos, personas que asumieron compromiso de vida con la verdad y con la justicia, nos da idea lejana del terrorífico accionar del acusado", sostuvo Burlando.

El alegato de la defensa de Cortardi

Tras un breve cuarto intermedio tomó la palabra Nitzcaner, defensor de Contardi, quien volvió a pedir la nulidad del debate como en la primera jornada, cuando solicitó que sea juzgado por un jurado popular. Prandi eligió no estar presente mientras argumentaba el letrado.

"Los testigos calificaron al imputado como un verdadero monstruo. Le dijeron que era hasta un pai umbanda. Ninguno de los testigos, salvo la familia de Julieta, intercambió una palabra con Contardi", aseguró el abogado, quien tomó la defensa particular el pasado miércoles.

Para Nitzcaner, los testigos "intentaron construir un sujeto siniestro" de su cliente. "Se evidencia una notable exageración", agregó.

"Julieta recién hace la denuncia por abuso sexual cuando la intiman a retomar los regímenes de visitas de los niños. Es clara la intención de Julieta de evitar que Contardi vea a los hijos. El relato de Julieta tiene inconsistencias", sostuvo.

El abogado calificó a la pareja de Contardi y Prandi como "patológica, disfuncional e infeliz como es frecuente y con mucho conflicto por el cuidado de los hijos".

Antes de finalizar, Nitzcaner pidió la absolución del ex marido de Prandi o en su defecto, que sea condenado a la mínima de la pena, que va entre los 4 y 10 años de prisión.