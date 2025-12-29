La actriz, que viajó a La Feliz para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga, compartió imágenes de la desopilante situación que vivió.

Este es un verano muy especial para Gimena Accardi, el primero que vive tras su divorcio luego de casi dos décadas junto a Nicolás Vázquez. La actriz llegó a Mar del Plata para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga para el programa Soñé que veraneaba y desde allí compartió con humor el divertido blooper que vivió en la playa.

“Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde ‘Marpla’”, escribió la intérprete junto a un desopilante video. “Claven bien las sombrillas, porfa”, expresó, mientras ponía imágenes en las que aparece corriendo entre las olas intentando capturar su sombrilla que gracias al viento terminó siendo arrastrada por el mar.

Tentada de risa y vestida con una bikini negra, se la ve a Gimena rescatando una sombrilla naranja poniéndole humor al momento que musicalizó con la canción “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”. Refugiada en sus amigos y en el trabajo, como parte del equipo que conforma junto a Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz disfruta de días de playa y relax en el final de un 2025 inolvidable.